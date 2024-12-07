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Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Kutlandı

Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yılı dolayısıyla yapılan anma törenlerinde, muhabbet ve birlik mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 23:10
Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Kutlandı

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Törenleri Başladı

Bu yıl "Muhabbet Vakti" temasıyla düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri çerçevesinde, Mevlana Kültür Merkezi’nde büyük bir kutlama gerçekleştirildi. Tören, Sema Ayin-i Şerifi ile başladı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Etkinlikte, ünlü sanatçı Ahmet Özhan’ın verdiği tasavvuf müziği konseri de katılımcılara hoşgörü ve sevgi dolu anlar yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Önemli Mesajlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, törendeki konuşmasında, 10 gün sürecek etkinliklerin tüm katılımcılara manevi bir iklim sunması gerektiğini vurguladı. Belviranlı, "Gelecek nesillere aktaracağımız bu kutsal mirası taşımak bizlere tarifsiz bir mutluluk veriyor" dedi.

Belviranlı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dünyanın dört bir yanından Mevlana dostlarının bu etkinliğe katılması, bizler için büyük bir bahtiyarlık vesilesidir. Mevlana’nın uluslararası mesajı, dil aracılığı ile aşarak ruhların ve gönüllerin kaynaşmasını(muhtaç olduğu umudu güçlendiriyor."

Konya'dan Kardeşlik Mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da etkinliklere katılan yerli ve yabancı turistleri selamlayarak, insanoğlunun karşılaştığı zorlukların aşk ve muhabbet ile aşılması gerektiğini söyledi. Altay, "Temeli sevgiye dayanmayan muhabbetin sonu felakettir" diyerek dünya genelinde yaşanan zulümleri örnek gösterdi.

Etkinlikler, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından Buhurizade Mustafa Itri’nin eserinin icra edilmesiyle sona erdi. Törene, Vali İbrahim Akın, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Esin Çelebi Bayru ve birçok davetli katıldı.

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