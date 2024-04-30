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Her kahvaltıda yemeden duramayacaksınız! Mis gibi kahvaltının sultanı çemen tarifi

Eğer kahvaltılarınızı şenlendirecek yeni bir lezzet arayışındaysanız, bu pratik çemen tarifini denemelisiniz! Canlı renkleri ve damak çatlatan tadıyla, bu tarif sabahlarınıza neşe katacak. İşte, evde çemen hazırlamanın basit adımları!

Yayın Tarihi: 30.04.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 22:48
Her kahvaltıda yemeden duramayacaksınız! Mis gibi kahvaltının sultanı çemen tarifi

Çemen hazırlamak evinizin konforunda sandığınızdan daha basit ve lezzet dolu bir deneyim! Bu kullanışlı reçete sayesinde, tuzun ve aromatik baharatların harika dansını evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Cevizin kıtır dokusu ve baharatların aromasıyla sabah sofralarınız daha da davetkar bir hale gelecek.

Sabah sofralarınıza canlılık ve yeni tatlar katmak istiyorsanız, bu özel çemen tarifi tam aradığınız şey olabilir. Ekmek kırıntıları, ceviz ve nar ekşisi gibi zengin malzemelerle hazırlanan bu tarif, kahvaltılarınızı bir üst seviyeye taşıyacak.

Kahvaltı menünüze renk ve lezzet katmak isteyenler için mükemmel bir seçim olan ev yapımı çemen, tuzlu lezzetlerle harika bir uyum sergiler. Bu benzersiz çemen tarifi ile kahvaltılarınızı daha da özel kılın.

çemen tarifi

Gerekli Malzemeler

  •   1 su bardağı dolusu ceviz içi
  •   2 su bardağı kadar (iki parmak az) bayatlamış ekmek içi
  •   3 adet sarımsak dişi
  •   2 yemek kaşığı domates salçası
  •   1 yemek kaşığı acı biber salçası
  •   1 küçük çay bardağı zeytinyağı
  •   1 yemek kaşığı nar ekşisi
  •   1 çay kaşığı kimyon
  •   1 çay kaşığı tuz
  •   1 çay kaşığı kuru nane
  •   1 çay kaşığı öğütülmüş karabiber

Çemen Tarifi

  • Önce cevizleri rondoda iyice çekin.
  • Ardından bayat ekmek içi ve sarımsakları ekleyip, hepsi kum kıvamına gelene dek karıştırın.
  • Sonra, diğer tüm malzemeleri de ekleyip, rondoda güzelce birleştirin.
  • Tuz ve baharat miktarını, damak tadınıza göre ayarlamayı unutmayın.
Bu basit ve nefis çemen tarifiyle, kahvaltılarınızı daha canlı ve lezzetli kılabilirsiniz. Ceviz ve baharatların mükemmel uyumuyla hazırlanan bu çemen, sabahlarınıza tatlı bir başlangıç sunacak. Çemeniniz, kahvaltı masanıza farklı bir hava katacak ve güne keyifli bir başlangıç yapmanızı sağlayacak. Herkese şimdiden afiyet olsun!

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