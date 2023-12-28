Her sabah üçer beşer tane yemek isteyeceğiniz lezzet! Yumuşacık krep tarifi

Bu tarif kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak! Tüm detaylar haberimizde.

Her sabah üçer beşer tane yemek isteyeceğiniz lezzet! Yumuşacık krep tarifi
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Kahvaltılarınızda değişik tatlar denemek istiyorsanız bu peynirli krep tarifini mutlaka deneyin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PEYNİRLİ KREP TARİFİ

Bu tarifi kahvaltılarınızı bir kere yaptıktan sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz! Peynirli krep yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 2 tane yumurta, 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz, 2 su bardağından daha az un, 150 gram beyaz peynir, bir tutam maydanoz, pişirmek için sıvı yağ.

peynirli krep tarifi

 İlk olarak peynirler çatalla ezilir. Ezdikten sonra krep hamuru için bir kabın içinde un, su, süt eklenir ve karıştırılır. Daha sonra üstüne iki yumurta ve tuz eklenerek iyice karıştırılır. Krep hamurunun üstüne peynirler ve ince doğranan maydanozlar eklenir. Bütün malzemeler eklendikten sonra tavaya bir miktar yağ sürülür ve krep hamurundan bir kepçe tavaya koyularak önlü arkalı pişirilir. Sıcak şekilde servis yapabilirsiniz. 

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