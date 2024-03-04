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Herkesin beklediği indirime sayılı saatler kaldı! Yarın BİM' de Ramazan'a özel fırsatlar uyku uyutmayacak

BİM’de indirim fırtınası yarın başlıyor! BİM, 5 Mart’ta başlayacak olan büyük indirimlerle adeta bir fırsatlar cenneti olacak. Bu muhteşem indirimlerle dolu fırsatı kaçırmamanız için yarın acele etmeniz gerekecek. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 04.03.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 12:11
Herkesin beklediği indirime sayılı saatler kaldı! Yarın BİM' de Ramazan'a özel fırsatlar uyku uyutmayacak

BİM, 5-8 Mart 2024 tarihleri arasındaki aktüel kataloğunu yayımladı. BİM, bu hafta cuma günü  mutfak indirimleriyle dikkat çekiyor. Bu hafta BİM'de hangi ürünler var? İşte bomba indirimlerle Ramazan'a özel fırsatlar...

BİM 5 MART

BİM’in haftalık indirimli ürünleri duyuruldu! 5 Mart 2024 tarihli BİM aktüel kataloğu, raflardaki yerini almak için saatler sayıyor. BİM aktüelde, teknolojik aletlerden mutfak gereçlerine, oyuncaklardan çok daha fazlasına kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. 

BİM 5 MART

Ayrıca, Ramazan’a özel mutfak ürünleri de satışa sunulacak. Peki, bu hafta BİM’de neler var? İşte, 5-8 Mart 2024 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu erzak listesi...

BİM Aktüel, 5 Mart 2024 tarihli indirimli ürünlerini duyurdu! Bu hafta BİM raflarında yer alacak ürünler arasında 5 litrelik Ayçiçek yağı 197,50 TL, 1500 gram Domates salçası 94,50 TL, ithal pilavlık pirinç 5 kg 109,75 TL, Mısır yağı 5 L 195,00 TL, çeşitli reçeller 300 g 32,50 TL, yarım yağlı tost peyniri aknaz 1500 g 249,00 TL, kaymaklı lor peyniri 400 g 39,00 TL, soslu köfte çeşitleri Namet 250 g 59,50 TL, Dana Kıyma 1 kg 275,00 TL, Sarelle kakaolu fındık kreması 700 g 119,00 TL, Persil toz deterjan 295,00 TL, Sleepy ıslak havlu 23,50 TL, Beben Natural Fırsat Paketi 2238,00 TL, çiçekli sütyen slip takım 249,00 TL, Dream Air buhurdanlık 179,00 TL, kadife makyaj çantası 119,00 TL, temizlik bezi seti 99,00 TL, Mebrum Hurma 250 g 69,50 TL, Simbat kuru kayısı 250 g 69,50 TL, kızartılmış Kadayıf 400 g 37,50 TL, Medjoul Hurma Simbat 250 g 82,50 TL, Ramazan Güllaç 300 g 44,50 TL, Mini Güllaç 100 g 42,50 TL ve Kemalpaşa 140 g 16,50 TL olarak belirlendi. 

BİM'in 5 Mart indirimlerini kaçırmamak için alarmınızı şimdiden kurmanız gerekecek.

BİM 5 MART

BİM 5 MART KATALOĞU AKTÜEL HAKKINDA BİM 5 MART NELER VAR

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