Hollanda’da Kar Felaketi: Trenler Durduruldu, Schiphol’de 300 Uçuş İptal

Hollanda’da yoğun kar nedeniyle tren seferleri 10.00’a kadar askıya alındı, Amsterdam Schiphol’de en az 300 uçuş iptal edildi; kara yollarında 535 km kuyruk oluştu.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:08
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:32
Hollanda’da kar hayatı felç etti: Trenler, otobüsler ve uçuşlar etkilendi

Hollanda’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda geniş çaplı aksaklıklar yaşanıyor.

Karayollarında uzun araç kuyrukları ve tuzlama çalışmaları

Hollanda Kraliyet Seyahat Kulübü (ANWB) açıklamasına göre, yerel saat ile 08.15 itibarıyla kara yollarında yaklaşık 535 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Rijkswaterstaat, gece başlayan çalışmalarda yaklaşık 56 bin kilometre yol boyunca tuzlama yapıldığını bildirdi.

Toplu taşıma durdu: Otobüs ve tren seferleri iptal

Ulaştırma şirketi EBS yetkilileri, yollardaki buzlanma nedeniyle birçok bölgede otobüs seferlerinin iptal edildiğini belirterek, "Çalışanlarımız, yolcularımız, teçhizatımız ve diğer yolcuların güvenliğini garanti edemiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda Utrech ile Flevoland arasında otobüs seferleri tamamen iptal edilmiş; Rotterdam, Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee ve Almere bölgelerinde sabah yoğunluğu saatleri geçene kadar otobüs seferi düzenlenmesi beklenmiyor.

Ulusal demir yolu işletmecisi NS ise olumsuz hava şartlarının makas arızalarına ve elektrik hatlarında sorunlara yol açtığını belirterek, demir yolu taşımacılığının olumsuz etkilendiğini ve tren seferlerinin yerel saat ile 10.00’a kadar askıya alındığını açıkladı.

Havalimanında yüzlerce sefer iptal

Hava ulaşımı da sekteye uğradı. Air France KLM grubunun Hollanda kolundan bir yetkili, Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda olumsuz hava koşulları nedeniyle en az 300 uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

Alarm ve uyarılar sürüyor

Meteoroloji kurumu KNMI, ülke genelinde sarı alarm ilan edildiğini ve kar yağışının devam edeceğini duyurdu. Kurum, yağışların yarın yoğunlaşmasının beklendiğini ve yollardaki buzlanma uyarılarının Perşembe gününe kadar süreceğini kaydetti.

Son gelişmeler, ülke genelinde ulaşım planlarının güncellenmesini ve sürücülerin ile toplu taşıma kullanıcılarının dikkatli olmasını gerektiriyor.

