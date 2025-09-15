Hollanda Uyruklu Beverly Ter Hove, Söke'de İhtida ile Müslüman Oldu

Hollanda uyruklu Beverly Birgit Liena Ter Hove, Söke'de düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu ve "Berfin" ismini aldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 16:44
Hollanda Uyruklu Beverly Ter Hove, Söke'de İhtida ile Müslüman Oldu

Hollanda Uyruklu Beverly Birgit Liena Ter Hove, Söke'de İhtida ile Müslüman Oldu

İlçe Müftülüğünde gerçekleşen törenle yeni kimliğiyle hayatına başladı

Hollanda uyruklu Beverly Birgit Liena Ter Hove, Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu.

Hollanda'da tanıştığı Erdal Yılmaz ile 3 yıl önce evlenen Hove, İslamiyeti kabul etme kararını eşiyle yaptığı değerlendirme sonucunda aldı.

Müslüman olmaya karar vererek Söke'ye gelen ve İlçe Müftülüğüne başvuran Hove için ihtida merasimi düzenlendi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Taner rehberliğinde kelimeişehadet getiren Hove, Müslüman oldu.

Taner, "Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum. İslam ile müşerref olan ve hayatına yeni bir sayfa açan hanım kardeşimize iman ve istikamet üzere bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

Berfin ismini alan Hove'a Taner tarafından İhtida Belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye edildi.

