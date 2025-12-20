DOLAR
Hozat Kadın Kooperatifi: Tunceli'de Doğal Üretimle Toprağı ve Kadını Güçlendiriyor

Tunceli'nin Hozat Kadın Kooperatifi, bölgenin doğal ürünlerini işleyerek kadınların ekonomik bağımsızlığına ve yerel kalkınmaya katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:19
Doğadan sofraya, kadının emeğiyle sürdürülebilir üretim

Hozat Kadın Kooperatifi, Tunceli’nin Hozat ilçesinde bölgenin doğal ürünlerini işleyerek ekonomik değere dönüştürüyor. Kooperatif çatısı altında toplanan kadınlar, dağ ve bahçelerde yetişen meyveleri değerlendirerek marmelat, reçel, kurutmalık ve sirke gibi ürünlere dönüştürüyor.

Üretim faaliyetleri, kırsalda kadınların çalışma ve gelir olanaklarını genişletirken aynı zamanda yerel kalkınmaya da katkı sağlıyor. Kooperatif, doğadan toplanan meyveleri işleyip paketleyerek hem doğal ürün arzını güçlendiriyor hem de kadınların ekonomik bağımsızlığına destek oluyor.

Hozat Kadın Kooperatifi Başkanı Nermin Akbalık kooperatifin kuruluş sürecini ve üretim pratiğini şu sözlerle aktarıyor:

"Kooperatifi kurmadan önce bizim burada zaten üretimimiz vardı, 6 yıl öncesine dayanıyor. Kadınlarla beraber başladık. Daha sonra ‘kooperatifleşelim’ dedik. Burada kapanmak üzere olan bir kadın kooperatifi vardı. Yeni bir kooperatif kuracağımızı onu devralmak istedik. 5-6 arkadaşla beraber ona üye olduk. Ardından devraldık, 2-3 yıldır devam ediyoruz. Burada, bölgede yetişen meyveleri değerlendirmek için işe başladık. Dağda ya da bahçede yetişen meyvelerimizi toplayıp getiriyoruz, ayıklayıp temizliyoruz. Marmelat, reçel, kuru, sirke yapıyoruz. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Bostan ekimi olduğunda turşularımızı yapıyoruz. Daha çok doğal şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zaten meyvelerimiz de hep doğal, çoğunlukla yabani meyveleri kullanıyoruz. Kadınların bölgede ekonomik bağımsızlık ve çalışma imkanları bakımında kısıtlı alanımız var. O yüzden bizler de burada kendi çabamızla, yapabildiğimiz kadar üretime katkı sağlıyoruz. Tarım, hayvancılık, bağ bahçe olsun genellikle böyle şeylerle uğraşırdık ama bunu biraz daha ilerletelim dedik. Tunceli’de diğer illerimize göre kadına biraz daha fazla önem veriliyor, kadın erkek eşitliği daha çok ön plana çıkıyor. O yüzden biz bu konularda biraz daha aktifiz ve üretimin içerisinde bulunuyoruz" dedi.

Hozat örneği, kırsalda sürdürülebilir, doğal ve yerel üretimin hem toprak hem de kadının güçlenmesine nasıl aracılık ettiğini gösteriyor. Kooperatifin çalışmaları, bölgesel üretimin değer kazanmasına ve kadınların ekonomik hayatta daha görünür olmasına katkı sunuyor.

