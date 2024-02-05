Hyundai Şubat 2024 kampanyasında fiyatları düşürdü! 60 bin TL'ye varan indirim ve şimdi al 6 ay sonra ödeme imkanı

2024 Hyundai Modelleri ve Sıfır Araba Fiyatları Şubat: Kampanyalar, Teknik Özellikler, Bakım Ücretleri

Hyundai, Güney Kore merkezli bir otomobil üreticisidir. 1967 yılında kurulan Hyundai, dünyanın en büyük beşinci otomobil üreticisi konumundadır. Hyundai, Türkiye’de 1997 yılında Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. adıyla bir fabrika kurmuştur. Hyundai, Türkiye’de hem ithal hem de yerli üretim modelleriyle satış yapmaktadır. Hyundai, kaliteli, konforlu, güvenli, ekonomik, çevreci ve teknolojik otomobiller sunmaktadır. Hyundai, aynı zamanda müşteri memnuniyeti, satış sonrası hizmet, garanti, servis ve yedek parça konularında da iddialıdır.

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Sınırlı bir süre için geçerli olan bu özel kampanya ile Hyundai'nin bazı modellerinde 60.000 TL'ye varan indirim fırsatını kaçırmayın! Kampanya detayları şu şekilde:

Kredi Kampanyası: Garanti BBVA, Yapı Kredi, ve TEB Oto Finans tarafından sunulmaktadır.



Faiz Oranları: %3,79'dan başlayan faiz oranları ile 6 ay ertelemeli kredi kullanımlarında geçerlidir (Garanti BBVA ve Yapı Kredi). TEB Oto Finans ise %3,74'ten başlayan faiz oranları ile 3 ay ertelemeli kredi kullanımlarını desteklemektedir.

Tahsis Ücreti: Bir kereye mahsus olup, kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi kadar sınırlandırılmıştır. BSMV müşteri tarafından ödenir.

Kampanya Koşulları: Gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımları ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımları kapsamında geçerlidir.

Önemli Not: Kampanya, stoklarla sınırlıdır ve Hyundai Assan, fiyatlar ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Hyundai Modelleri ve Fiyat Listesi Şubat 2024

Hyundai, 2024 yılında Türkiye’de 10 farklı model ve 40 farklı versiyonla satış yapmaktadır. Hyundai modelleri, benzinli, dizel, hibrit, elektrikli ve hidrojenli gibi farklı yakıt seçeneklerine sahiptir. Hyundai modelleri, manuel, otomatik, yarı otomatik, çift kavramalı ve CVT gibi farklı şanzıman seçeneklerine sahiptir. Hyundai modelleri, 2WD ve 4WD gibi farklı çekiş seçeneklerine sahiptir. Hyundai modelleri, Jump, Style, Elite, N Line, Premium, Comfort, Smart, Exclusive gibi farklı donanım seçeneklerine sahiptir. Hyundai modelleri, metalik, sedefli, mat, parlak, iki renkli gibi farklı renk seçeneklerine sahiptir.

Bu özel fırsatı kaçırmamak için en yakın Hyundai yetkili satıcılarıyla iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz. Unutmayın, kampanya 29 Şubat 2024 tarihine kadar geçerlidir!Hyundai modellerinin 2024 yılı Şubat ayı itibariyle güncel fiyat listesi şu şekilde:

Model Yakıt Şanzıman Çekiş Donanım Fiyat





Hyundai i10 Benzin Manuel 2WD Jump 751.000 TL

Hyundai i10 Benzin AMT 2WD Jump 801.000 TL

Hyundai i10 Benzin AMT 2WD Style 821.000 TL

Hyundai i10 Benzin AMT 2WD Elite 882.000 TL





Hyundai i20 Benzin Manuel 2WD Jump 840.000 TL

Hyundai i20 Benzin Otomatik 2WD Jump 910.000 TL

Hyundai i20 Benzin Otomatik 2WD Style 965.000 TL

Hyundai i20 Benzin Otomatik 2WD Elite 1.045.000 TL

Hyundai i20 Benzin DCT 2WD Jump 965.000 TL

Hyundai i20 Benzin DCT 2WD Style 1.015.000 TL

Hyundai i20 Benzin DCT 2WD Elite 1.100.000 TL





Hyundai i30 Benzin DCT 2WD Style 1.150.000 TL

Hyundai i30 Benzin DCT 2WD Elite 1.250.000 TL

Hyundai i30 Benzin DCT 2WD N Line 1.350.000 TL

Hyundai i30 Benzin DCT 2WD N Line Plus 1.450.000 TL





Hyundai Elentra Benzin DCT 2WD Style 1.300.000 TL

Hyundai Elentra Benzin DCT 2WD Elite 1.400.000 TL





Hyundai Kona Benzin DCT 2WD Style 1.200.000 TL

Hyundai Kona Benzin DCT 2WD Elite 1.300.000 TL

Hyundai Kona Benzin DCT 4WD Elite 1.400.000 TL

Hyundai Kona Benzin DCT 2WD N Line 1.500.000 TL

Hyundai Kona Benzin DCT 4WD N Line 1.600.000 TL

Hyundai Kona Dizel DCT 2WD Style 1.300.000 TL

Hyundai Kona Dizel DCT 2WD Elite 1.400.000 TL

Hyundai Kona Dizel DCT 4WD Elite 1.500.000 TL

Hyundai Kona Hibrit DCT 2WD Style 1.400.000 TL

Hyundai Kona Hibrit DCT 2WD Elite 1.500.000 TL

Hyundai Kona Elektrikli Otomatik 2WD Comfort 1.600.000 TL

Hyundai Kona Elektrikli Otomatik 2WD Smart 1.700.000 TL

Hyundai Kona Elektrikli Otomatik 2WD Exclusive 1.800.000 TL





Hyundai Tucson Benzin DCT 2WD Style 1.500.000 TL

Hyundai Tucson Benzin DCT 2WD Elite 1.600.000 TL

Hyundai Tucson Benzin DCT 4WD Elite 1.700.000 TL

Hyundai Tucson Benzin DCT 2WD N Line 1.800.000 TL

Hyundai Tucson Benzin DCT 4WD N Line 1.900.000 TL

Hyundai Tucson Dizel DCT 2WD Style 1.600.000 TL

Hyundai Tucson Dizel DCT 2WD Elite 1.700.000 TL

Hyundai Tucson Dizel DCT 4WD Elite 1.800.000 TL

Hyundai Tucson Dizel DCT 2WD N Line 1.900.000 TL

Hyundai Tucson Dizel DCT 4WD N Line 2.000.000 TL





Hyundai Santa Fe Benzin DCT 4WD Premium 2.500.000 TL

Hyundai Santa Fe Benzin DCT 4WD Exclusive 2.600.000 TL

Hyundai Santa Fe Dizel DCT 4WD Premium 2.600.000 TL

Hyundai Santa Fe Dizel DCT 4WD Exclusive 2.700.000 TL

Hyundai Santa Fe Hibrit DCT 4WD Premium 2.700.000 TL

Hyundai Santa Fe Hibrit DCT 4WD Exclusive 2.800.000 TL

IONIQ 5





IONIQ 5 Yakıt Tipi Şanzıman Tipi Azami / Maksimum Liste Fiyatı Azami / Maksimum Kampanyalı

125 kW 4x2 Progressive Elektrik Otomatik 1.915.000 TL 1.915.000 TL

239 kW 4x4 Progressive Elektrik Otomatik 2.990.000 TL 2.990.000 TL

IONIQ 6 Yakıt Tipi Şanzıman Tipi Azami / Maksimum Liste Fiyatı Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı





111 kW 4x2 Progressive Elektrik Otomatik 1.860.000 TL 1.860.000 TL

239 kW 4x4 Progressive Elektrik Otomatik 2.980.000 TL 2.980.000 TL

STARIA Yakıt Tipi Şanzıman Tipi Azami / Maksimum Liste Fiyatı Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı





2.2 CRDI 177 PS Prime Dizel Otomatik 1.455.000 TL 1.455.000 TL

2.2 CRDI 177 PS 4X4 Elite Dizel Otomatik 1.590.000 TL 1.590.000 TL

H-100 KAMYONET Yakıt Tipi Şanzıman Tipi Azami / Maksimum Liste Fiyatı Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı





2.5 CRDI 130 PS Standart Kasalı Klimalı Dizel Manuel 845.000 TL 845.000 TL