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İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1.532 memur alımı için başvuruları 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kabul ediyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:50
İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 1.532 Personel Alımı İlanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşların her zaman yanında olmak amacıyla 1.532 yeni memur alımı yapacağını duyurdu. Bu alım, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilecek. Başvurular 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak ve her adayın sadece bir pozisyonda başvuru yapabileceği belirtildi.

İBB Personel Alımı Pozisyonları

İBB'nin açıkladığı pozisyonlar aşağıdaki gibidir:

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

  • 785 İtfaiye Eri: İtfaiye teşkilatına katılmak isteyenler için başvurular açılmıştır.
  • 315 Zabıta Memuru: Şehrin düzenini korumak ve huzuru sağlamak amacıyla zabıta kadrosunda görev almak isteyenler için bu pozisyon idealdir.
  • 432 Diğer Kadrolar: İBB’nin farklı birimlerinde görev alacak diğer memur kadroları, iletişim, bilgi teknolojileri ve sosyal hizmetler gibi birçok sektörde istihdam imkanı sunmaktadır.

Başvuru Detayları

İBB'ye başvurmak isteyen adaylar, 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresini ziyaret ederek e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Kurum, eksik veya hatalı bilgilerle yapılan başvuruların geçersiz sayılacağını ayrıca vurgulamaktadır.

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