İç Moğolistan'da "Deve Süper Ligi"nde Binlerce Deve

İç Moğolistan'da "Deve Süper Ligi" renkli görüntülere sahne oldu

Binlerce deve, Alxa Liga'da buluştu

Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesinde düzenlenen "Deve Süper Ligi", bu yıl da etkileyici sahnelere ev sahipliği yaptı. Etkinlikte binlerce deve, geleneksel göçebe kültürünün izlerini taşıyan gösterilerle izleyenleri büyüledi.

Alxa Liga bölgesinin Develer Diyarı olarak anılan mekanında gerçekleştirilen organizasyonda, kum üzerinde yapılan hız yarışları, geleneksel beceri dalları ve jürinin en güzel hayvanları seçtiği deve güzellik yarışmaları yer aldı.

Yarışa katılmak üzere ülkenin farklı noktalarından gelen çobanlar, özel hazırladıkları develerle hız ve çevikliklerini sergiledi; sahneler, hem rekabet hem de gösteri niteliğindeki görüntülerle doldu.

Alxa Deve Süper Ligi, 4 aylık yarış programı kapsamında ilerliyor ve etkinlik Mart 2026'ya kadar sürerek büyük bir finalle noktalanacak.

Bin yıllık göçebe geleneğinin canlı bir örneği olan organizasyon, bölgenin kültürel mirasını öne çıkarırken, yerel ekonomik ve turistik hareketliliğe de katkı sağlıyor.

