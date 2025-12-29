DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,51 0,21%
ALTIN
6.149,96 1,63%
BITCOIN
3.749.260,9 0,33%

İç Moğolistan'da "Deve Süper Ligi"nde Binlerce Deve

İç Moğolistan Alxa Liga'da düzenlenen "Deve Süper Ligi"nde binlerce deve hız, beceri ve güzellik yarışlarında hünerlerini sergiledi; lig Mart 2026'ya kadar sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:08
İç Moğolistan'da "Deve Süper Ligi"nde Binlerce Deve

İç Moğolistan'da "Deve Süper Ligi" renkli görüntülere sahne oldu

Binlerce deve, Alxa Liga'da buluştu

Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesinde düzenlenen "Deve Süper Ligi", bu yıl da etkileyici sahnelere ev sahipliği yaptı. Etkinlikte binlerce deve, geleneksel göçebe kültürünün izlerini taşıyan gösterilerle izleyenleri büyüledi.

Alxa Liga bölgesinin Develer Diyarı olarak anılan mekanında gerçekleştirilen organizasyonda, kum üzerinde yapılan hız yarışları, geleneksel beceri dalları ve jürinin en güzel hayvanları seçtiği deve güzellik yarışmaları yer aldı.

Yarışa katılmak üzere ülkenin farklı noktalarından gelen çobanlar, özel hazırladıkları develerle hız ve çevikliklerini sergiledi; sahneler, hem rekabet hem de gösteri niteliğindeki görüntülerle doldu.

Alxa Deve Süper Ligi, 4 aylık yarış programı kapsamında ilerliyor ve etkinlik Mart 2026'ya kadar sürerek büyük bir finalle noktalanacak.

Bin yıllık göçebe geleneğinin canlı bir örneği olan organizasyon, bölgenin kültürel mirasını öne çıkarırken, yerel ekonomik ve turistik hareketliliğe de katkı sağlıyor.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde binlerce devenin katıldığı "Deve Süper Ligi" renkli...

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde binlerce devenin katıldığı "Deve Süper Ligi" renkli görüntülere sahne oldu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Kar Seferberliği: Vali Tuncay Akkoyun GAMER'de Koordinasyonu Üstlendi
2
Germencik’te Zemin Onarımı ve Parke Tamiri
3
Zonguldak'ta Kozlu Limanı Sular Altında: 7 Metrelik Dalga Mendireği Aştı
4
Eskişehir'de 2025'te 358 bin 428 ton atık ekonomiye kazandırıldı
5
Elazığ'da kar sonrası 96 köy yolu ulaşıma açıldı
6
Eskişehirli Aşçılık Öğrencileri Uluslararası Yarışmalardan 1 Kupa ve 35 Madalyayle Döndü
7
Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele: 2025 4. Dönem Toplantısı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı