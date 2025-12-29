DOLAR
Eskişehirli Aşçılık Öğrencileri Uluslararası Yarışmalardan 1 Kupa ve 35 Madalyayle Döndü

Eskişehir Ali Güven Turizm Meslek Lisesi öğrencileri, iki uluslararası yarışmada toplam <strong>1 kupa</strong> ve <strong>35 madalya</strong> kazandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:25
Eskişehir Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Uluslararası Arenada Başarıya İmza Attı

Eskişehir Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, katıldıkları iki ayrı uluslararası yemek yarışmasında dikkat çeken bir performans sergiledi.

Toplam Ödül: 1 Kupa, 35 Madalya

Öğrenciler, iki yarışmada toplam 1 kupa ve 35 madalya kazanarak okullarını ve kentlerini gururlandırdı.

Antalya: 6. Game Of Food Gastro Antalya

Antalya’da düzenlenen 6. Game Of Food Gastro Antalya Uluslararası Yemek Yarışmasında öğrenciler, 7 altın, 14 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak yarışmada ‘Yılın En İyi Lisesi’ seçildi.

İstanbul: 22. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali

İstanbul’da gerçekleştirilen 22. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivalinde ise ekip, 6 altın ve 4 gümüş madalya elde ederek başarılarını taçlandırdı ve ‘Yılın En İyi Lisesi Kupası’nı kazandı.

Yetkililerden Tebrik

Derece elde eden öğrenciler, danışman öğretmenleri ve okul müdürü ile birlikte İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın’ı ziyaret etti. İl Müdürü Aydın, başarılarıyla Eskişehir’e gurur yaşatan öğrencileri, danışman öğretmenleri ve okul yöneticilerini tebrik etti.

