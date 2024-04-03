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İçişleri Bakanlığı'ndan 1608 sözleşmeli personel alımı duyurusu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatına 1608 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvuru şartları ve sınav tarihi belli oldu! Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 03.04.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 18:23
İçişleri Bakanlığı'ndan 1608 sözleşmeli personel alımı duyurusu!

İçişleri Bakanlığı'na 96'sı merkez teşkilata, 1512'si taşra teşkilatına olmak üzere toplam 1608 lisans, ön lisans ve lise mezunu sözleşmeli personel alınacak. Başvurular 22-26 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

personel alımı

 İçişleri Bakanlığı'ndan önemli bir duyuru geldi! Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatına 1608 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Alım yapılacak pozisyonlar arasında büro hizmetleri, destek hizmetleri ve teknik hizmetler yer alıyor.

Başvuru Şartları:

KPSS puanı ve tercih sıralaması

Lisans, ön lisans veya lise mezunu olmak

İstenen diğer şartlar için Resmi Gazete'yi veya bakanlığın internet sitesini kontrol etmek

Sınav Tarihi:

Sözlü sınavlar 27 Mayıs - 11 Haziran tarihleri arasında bakanlığın merkezi dahil 8 ilde kurulacak 12 komisyon tarafından gerçekleştirilecek.

112 Acil Çağrı Merkezleri için:

112 Acil Çağrı Merkezlerinde çalışacak 450 Çağrı Karşılama personeli, üniversitelerin 2 yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun olanlar arasından alınacak.

Başvuru:

Başvurular 22-26 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Sınav İlanı:

Sınav ilanı Resmi Gazete ile bakanlığın ve valiliklerin internet sayfalarından yayınlandı.

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