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İçişleri Bakanlığı personel alımı yapıyor! En fazla 45 yaşında çok sayıda kişi istihdam edecek

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı il düzeyindeki birimlerde çalışmak üzere 4 süreli sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. İş başvuru ekranı açılmıştır. İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 28.06.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 11:07
İçişleri Bakanlığı personel alımı yapıyor! En fazla 45 yaşında çok sayıda kişi istihdam edecek

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı'nda çalışmak üzere garson ve mutfak yardımcısı alımı yapılacak. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Devlet İşçisi Alımında Başvuru Süreci

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Devlet işçisi olarak görev akmak şsteyen adaylar, başvurularını 1 Temmuz 2024'e kadar tamamlayabilirler.

Devlet İşçisi Alımı Başvuru Evrakları

Samsun Polisevi ile Sosyal Tesisler Büro Amirliği'nin bünyesine belirli süre çalışacak garson ve mutfak yardımcısı alımı için başvuru süresi içerisinde adaylardan belge ibraz edilmeyecektir.

Polisevi Amirliği Devlet İşçisi Başvuru Şartları

İçişleri Bakanlığı personel alımı yapıyor

İşçileri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Samsun Polisevi Sosyal Tesisleri Büro Amirliği'nin bünyesinde görev yapmak üzere 4 geçici devlet görevlisi alımı talebinde;

Garson alımı; En az lise diploması veya dengi bir diplomaya sahip olmalıdır. En az 18 yaşında ve en az 40 yaşında olmalıdır. İŞKUR iş ilanı numarası (00008366164).

Aşçı Yardımcısı alımı; En az lise mezunu olmalı. 18 yaşını doldurmuş ve 45 yaşını aşmamış olmalıdır. Mesleği ile ilgili bir ana daldan mezun oldu. Gerekli belge ve sertifikalara sahip olunması da gerekmektedir. İŞKUR iş ilanı numarası (00008366857).

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde çalışmak için gerekli şartları taşıyan adaylar, başvurularını yalnızca İŞKUR üzerinden 3 farklı şekilde tamamlayabilecekler. Adaylar başvurularını İŞKUR 170 telefon hattı, hizmet noktaları ve internet adresleri üzerinden gerçekleştirebilirler.

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