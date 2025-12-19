Iğdır'da Yaralı Kızıl Tilki Tedavi Edilip Doğaya Salındı

Kurtarıldı, tedavi edildi ve doğal yaşamına geri döndü

Iğdır'da duyarlı vatandaşlar tarafından tel örgülere takılmış halde yaralı görülen Kızıl Tilki (Vulpes vulpes), Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirildi. Ekipler yapılan ihbar üzerine tilkiyi bulunduğu yerden kurtardı.

Tilki, bakım ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla kurum tarafından teslim alındı. Veteriner hekim tarafından gerçekleştirilen ilk muayenede yaralanan dokularda ciddi hasar ve kangrenleşme tespit edildi. Zarar gören bölge ampute edilerek gerekli tıbbi müdahaleler uygulandı ve tilkinin tedavi süreci yakından takip edildi.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından tilkiye kuduz aşısı uygulandı; bir süre gözlem altında tutulup beslenmesi sağlandı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen tilki, uygun koşullarda yeniden doğal yaşam alanına salındı.

