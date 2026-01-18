Sason’da Karla Mücadele: Hastalar İçin 8 Saatlik Kurtarma Seferberliği

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı köy yollarını kapattı; sağlık ve İl Özel İdare ekipleri, hastaları ulaştırmak için 6–8 saat süren kurtarma çalışmaları yürüttü.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 23:19
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 23:33
Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı tüm köy ve mezra yollarının kapanması üzerine sağlık ekipleri, hastalara ulaşabilmek için İl Özel İdaresi ekipleriyle koordineli şekilde yoğun çaba sarf etti.

İncesu köyünde 66 yaşındaki hasta için 8 saatlik çalışma

İlçeye bağlı İncesu köyünde yaşayan 66 yaşındaki Necati Yaşar, genel vücut ağrısı şikayetiyle rahatsızlandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Sağlık Komuta Kontrol Merkezine bildirmesiyle ekipler harekete geçti. Ancak ambulanstan köye ulaşım sağlanamayınca İl Özel İdaresinden destek istendi.

Yaklaşık 8 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda köy yolu ulaşıma açıldı. Yolun açılmasının ardından hasta, yakınlarının yardımıyla kar temizleme aracıyla ambulansa ulaştırılarak hastaneye sevk edildi.

Kınalı köyünde 6 saatlik yol açma çalışması

Kınalı köyünde acil tıbbi müdahale gerektiren bir vaka için ekipler seferber oldu. Yoğun kar nedeniyle kapanan köy yolunu açmak için yürütülen çalışmalar yaklaşık 6 saat sürdü. Çalışmaların ardından ambulans köye güvenli şekilde ulaşabildi ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan hasta Sason Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde vatandaşları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı. Acil durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi istendi.

