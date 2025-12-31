Elazığ Ağın'da Vatandaşlar Traktörle Karla Mücadeleye Destek

Yoğun kar yağışında yerel dayanışma örneği

Elazığ genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, Ağın ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde yolların ulaşıma açık tutulması için ekipler kesintisiz çalışma yürütürken, bazı duyarlı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla sahaya indi.

Ağınlı vatandaşlar Yasin Ayhan ve Turgay İkinci, kendilerine ait traktör ve ekipmanlarla ilçenin dört bir yanında kar temizleme çalışması yaptı. Bu destek, karla mücadele ekiplerinin iş yükünü hafifleterek ulaşımın sürekliliğine katkı sağladı.

Vatandaşların bu tür gönüllü girişimleri, yerel dayanışmanın ve hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gösterdi.

