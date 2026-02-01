İhsangazi'de Karlar Eridi, Yaylalar Yeşile Büründü
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde karların erimesiyle birlikte yüksek rakımlı yaylalar kısa sürede yeşil örtüyle kaplandı. Bölgedeki dönüşüm havadan görüntülendi.
Doğa yeniden canlandı
Kastamonu’da son bir haftadır artan hava sıcaklığı nedeniyle yüksek bölgelerdeki karlar hızlıca eridi. Karların çekilmesiyle birlikte doğa yeniden canlanarak yaylalarda etkileyici görüntüler ortaya çıktı.
Yeşile bürünen yaylalarda ortaya çıkan panoramik manzaralar, bölgenin bitki örtüsündeki tazelenmeyi ve erken bahar hareketliliğini gözler önüne seriyor.
Görüntüler havadan kaydedildi
İhsangazi yaylalarının canlanan doğası, elde edilen hava görüntüleriyle kayda alındı. Bu görüntüler, bölgedeki doğal dönüşümü ve yaylaların yeniden hayat bulmasını belgeledi.
