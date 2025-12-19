İkizce TOKİ: Türkiye'nin En Büyük Şantiyesinde Teslimata Doğru

İkizce TOKİ projesinde sona yaklaşılırken Türkiye'nin en büyük şantiyesi Malatya'da

11 ilde yürütülen kalıcı konut çalışmalarının merkezindeki proje hızla tamamlanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, aralarında Malatya'nın da bulunduğu 11 ilde kalıcı konutların yapımı ve teslimatları aralıksız sürüyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde kurulan TOKİ şantiyesi, Türkiye'nin en büyük şantiyesi olma özelliğini taşıyor.

İnşa çalışmalarının kesintisiz devam ettiği İkizce Mahallesi projesi 35 etap halinde planlandı. Proje kapsamında 27 bin 628 konut ve 661 iş yeri olmak üzere toplam 28 bin 289 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Ayrıca projede 5 cami, eğitim kurumları, aile sağlığı merkezleri (ASM), cemevleri ve geniş sosyal donatı alanları yer alıyor.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Malatya Valisi Sedar Yavuz, asrın felaketinin ardından asrın inşasının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde sürdüğünü belirtti. Vali Seddar Yavuz, İkizce TOKİ şantiyesinin deprem bölgeleri içindeki en büyük yerleşim alanı olduğunu vurguladı.

Vali Seddar Yavuz, projenin çevre ve yaşam kalitesi odaklı planlandığını ifade ederek, Yaklaşık 28 bin bağımsız bölümün yer aldığı iş yerleri, eğitim kurumları, camiler, ASM’ler ve sosyal alanlarla modern ve güvenli bir şehir inşa edildiğini söyledi. Ayrıca, evsel atıkların 40 kilometre uzaklıktaki ileri biyolojik arıtma tesisine taşındığı çevreci bir sistem kurulduğunu belirtti ve hemşerilerin huzur ve güven içinde yaşayacağı bir kentin ortaya çıktığını kaydetti.

Çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Vali Seddar Yavuz, şu an itibarıyla ilerleme oranının yüzde 50’yi aştığını ve etap etap teslimatların sürdüğünü aktardı. Yerleşimin başladığını ve şehir dışındaki depremzedelerin özellikle yarıyıl tatiliyle birlikte Malatya'ya dönmeye başladığını ifade etti.

Malatya genelindeki çalışmalara da değinen Vali Seddar Yavuz, şehir genelinde yaklaşık 104 bin bağımsız bölümün inşasının sürdüğünü, yerinde dönüşüm projeleriyle birlikte bu sayının yaklaşık 120 bine ulaştığını belirtti ve Malatya'nın artık dünün değil geleceğin Malatyası olarak yeniden inşa edildiğini vurguladı.

Yeni şehir planlamasında sadece konutların değil, mimari ve ulaşım altyapısının da yeniden ele alındığını söyleyen Vali Seddar Yavuz, geniş yolları, çok merkezli yapısı ve ticaret-konut dengesinin sağlandığı bir yapı hedeflediklerini; deprem konutlarının ötesinde geleceğe hitap eden bir Malatya inşa ettiklerini ifade etti.

