İkizler, Aslan, Balık, Yay burçları sürprizlere hazır olun: Beklemediğiniz şeyler başınıza gelebilir!

BU BURÇ İNSANLARI HAZIRLIKLI OLUN!

Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık buru insanları ay başak burcuna girdi. Peki bu durum sizi nasıl etkileyecek işte burcunuz ile ilgili yorumlar….





Ay, Başak burcuna girdi. Bunun anlamı ise enerji ve sistematik bir hayat anlamına geliyor. İşte önümüzdeki günlerde sizi bekleyen gelişmeler…

KOÇ (21 MART - 20 NİSAN)

Koç burçları gezegenlerin bu hareketlerinde ikili ilişkilerinden özelikle zorlandıklarının farkına varacaklar. Ve bu sayede de bu sıkıntılardan uzaklaşmayı tercih edecekler. Ve bu yüzden de her şeyin daha iyiye gittiğini ve olumlu gelişmelerin yaşanacağına şahit olacaksınız.

BOĞA (21 NİSAN – 20 MAYIS)

Boğalar değer verdikleri kişilerle orta yolu bulacak. Artık harekete geçmemeniz için önünüzde hiçbir sorun yok. İşte sizin kendinizi en iyi anlatabileceğiniz bir dönem başladı. Bu fırsatı kaçırmamalısınız….

İKİZLER (21 MAYIS - 21 HAZİRAN)

İkizler kuşku ve şüphelerinden kurtulmaya çalıştıkları bir döneme giriyorlar. İkizler hayatlarında sağlam adımlar atarak yanlış karar vermekten kaçınmalılar. Kendinize güvenmeniz gereken en önemli günlerdesiniz….

YENGEÇ (22 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Yengeçler düşünmeden verdikleri tepkilerin ceremesini ödemeye devam ediyor. Çevrenizde ve kendinizde yaşanan sorunları ve olumsuzlukları sorgulamanız gereken bir dönemdesiniz. Maddi ve ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayacağınız bir dönem başlangıcında olabilirsiniz. Düşünerek hareket etmeye özen göstermelisiniz. Bu sıra davet alabilirsiniz ve bu daveti iyi değerlendirmelisiniz.

ASLAN (23 TEMMUZ - 23 AĞUSTOS)

Uzun süredir sizi rahatsız eden olumsuzluklardan kurtulmak için şanslı bir dönemdesiniz. Sizi rahatsız eden konulardan uzaklaşmak ve refah a ulaşmak için bir adım atmanız gerekiyor. Çevrenizdeki kişilerde ortak bir paydada buluşmaya özen göstermediğiniz durumlarda üzülebilirsiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edin….

BAŞAK (24 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Hayat sizi ne kadar zorlasa ve yorsa da onu odaklanarak yenebileceğinizin farkına varmalısınız. Olayları ve kişiler abartmadan kendinizi dinleyerek hareket etmelisiniz.

TERAZİ (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Yaşama bakış açınız sizi güçlü bir kişilik yapsa da kendi dorularınızı başkalarına kabul ettirmeye çalıştığınız bir döneme giriyorsunuz. Hedeflerinize odaklanarak kendinize şans vermeyi ihmal etmeyin.

AKREP (24 EKİM - 22 KASIM)

Düşüncelerinizi gerçekleştirmenize oldukça az kaldı. Şansın ve isteğiniz sizi başarıya doğru götürecek ve hayatınız ile ilgili önemli adımlar atacağınız bir süreç başlıyor. Ancak bunlar sandığınız kadar kolay olmayacak. Bu sıkıntılarla göğüs germeye hazırlıklı olmalısınız.

YAY (23 KASIM - 21 ARALIK)

Özel yaşamınızda ani gelişmeler yaşanabilir. Uzun zamandır inişli çıkışlı giden hayatınız sonunda rayına oturacak. İkili ilişkilerinizde yapıcı olmaya özen göstermeniz sizi geri dönüşü olmayacak yollardan kurtarabilir.

OĞLAK (22 ARALIK- 20 OCAK)

Çevrenizdeki arkadaşlarınız ya da yakın çevreniz olan ilişkilerinizi gözden geçirmenin vakti geldi. Hayatın akışına uyarsanız hayatınızda beklenmedik bir problem yaşanmayacaktır. Hayatınıza odaklanmanın tam vakti.

KOVA (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Duygularınız ve arzularınızı sizi köşeye sıkıştırmış olabilir. Çelişkiye yer vermemeniz gereken bu durumda duygularınızdan emin olmalı ve öyle hareket etmelisiniz. Kendinize güvenin.

BALIK (20 ŞUBAT- 20 MART)

Hayatta sabra en çok ihtiyaç duyacağınız bir zaman aralığına giriyorsunuz. Sınırlarınızı koruyun ve asla zorlamayın. Çünkü bu sizin için oldukça zorlayıcı ve yıpratıcı olabilir. Adımlarınızı atarken sağlam atmaya özen göstermelisiniz.