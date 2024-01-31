İkizler burcu 5-11 Şubat 2024 haftalık yorumu: Yeni ayda kontrolsüz plan değişiklikleri yapmayın!

Duygu Demir: Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler 5-11 Şubat haftalık yorumunuz

Sevgili ikizler burcu, bu hafta finansal konular hâlâ gündeminizde olabilir. Ortak kaynaklarınız, kredileriniz, ödemeleriniz ile ilgili görüşmeler devam edebilir. Ancak asıl sorunlar geride kaldı ve artık kendinizi daha çok ön plana çıkarma zamanı geldi.

Hayallerinizi Gerçekleştirin

Bu hafta hayalleriniz, hevesleriniz, geleceğiniz ile ilgili istekleriniz daha çok öne çıkacak. Bu da sizin için spiritüel öğretiler, yurtdışı, yabancılar, akademik çalışmalar, hukuki meseleler, yeni bir ticari girişim gibi pek çok fırsat anlamına geliyor. Bazılarınız yeni bir eğitime başlayabilir, bazılarınız yeni bir öğretiye katılabilir, bazılarınız da bir seyahat planı yapabilir. Kısacası, hayal gücünüzü kullanabilir ve umut dolu olabilirsiniz. Kafanız daha rasyonel çalışacak ve kendinizi daha özgür hissedeceksiniz.

Dikkatli Olun

Bu hafta cumartesi günü sabaha karşı bir yeni ay olacak. Bu yeni ay, geçmiş kalıpları bırakmanızı isteyecek. Ancak bu süreçte kontrolsüz, son dakikada, kayıplara, bitişlere, restlere yol açabilecek plan değişiklikleri yapmaktan kaçının. Uranüs 12. evinizde, yeni ayda da büyük bir öfke enerjisi var. Bu yüzden çok yıkıcı olmayan, sakin adımlarla ilerleyin. Zaten yeni bir sayfa açıp hayallerinizin peşinden gideceksiniz. Bu esnada etrafı yıkıp dökmeden, akıllıca hareket edin. Merkür, yani sizin yöneticiniz, akıl, mantık, rasyonel hareket etmenizi gösteriyor. Büyük hayaller kurmanızı da gösteriyor. Umarım güzellikler olur. Yurtdışıyla ilgili bir şey varsa, son dakikada vize sorunu yaşamayın. Bunlara dikkat edin.