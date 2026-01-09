İlkadım'da Metruk Yapı Operasyonu: 2 Yılda 79 Bina Yıkıldı

İlkadım Belediyesi, güvenlik ve çevre riski oluşturan metruk yapıların yıkımını sürdürerek Reşadiye Mahallesi'nde son binayı yıktı; 2 yılda 79 yapı kaldırıldı.

İlkadım'da Metruk Yapı Yıkımları Sürüyor

Belediye 2 yılda 79 yapıyı kaldırdı

İlkadım Belediyesi mahallelerde güvenlik ve çevre riski oluşturan, estetik görünümü bozan metruk yapıların yıkımına devam ediyor. Ekipler son olarak Reşadiye Mahallesi'nde bir metruk binanın yıkımını tamamladı.

Yıkım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 yılda İlkadım’da toplam 79 metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz konuyla ilgili, "Mahallelerde asayiş sorunlarına neden olan ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıları tek tek ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Başkan Kurnaz ayrıca şunları söyledi: "İlçemizde bulunan metruk yapıların yıkılmasıyla birlikte vatandaşlarımızın hem can hem de mal güvenliğini sağlıyor, mahallelerimizin yaşam kalitesini artırıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden, kötü niyetli kişilerin kullanımına yönelik risk taşıyan metruk yapılara kesinlikle müsamaha göstermiyoruz. Emniyet güçlerimizin tespitleri, muhtarlarımız ile vatandaşlarımızın talepleri değerlendirilerek, yasal süreçlerin de tamamlanmasının ardından ekiplerimiz güvenlik tedbirlerini alarak yıkımları gerçekleştiriyor. İlçemizin her noktasında tespit edilen bu yapıları yasal çerçevede ortadan kaldıracağız. İlkadım Belediyesi olarak geçtiğimiz 2 yılda ilçemizde toplam 79 metruk yapının yıkımını gerçekleştirdik. Daha güvenli, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir İlkadım için metruk yapı yıkım çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz"

Belediye, güvenlik tedbirlerini alarak ve yasal süreçleri tamamlayarak çalışmaları kararlılıkla sürdürecek.

