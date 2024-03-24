İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına iş fırsatı! Kamuya KPSS şartsız personel alımı yapılacak

5 kurumun KPSS'siz 700 kişiyi işe alacağı öğrenildi. 5 kurum tarafından yayınlanan ilanda en az ilkokul mezunlarından KPSS'siz personel alımı yapacaklarını duyurdu. İlana baktığınızda adayların KPSS puanına sahip olma zorunluluğunun olmadığını göreceksiniz.

5 KURUM ALIM İLANI YAYINLADI: 700 çalışanın işe alınması planlanıyor!

Beş kamu kurumu ve kuruluşu tarafından yapılan açıklamada toplam 700 personel alımı yapacakları açıklandı. Kızılay, MKE, Türkiye Büyük Millet Meclisi, MİT ve PTT'deki kadro başvurularına ilişkin bilgiler bu yazımızda ayrı ayrı aktarılmıştır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) PERSONEL ALIMI

TBMM'ye KPSS'siz kurayla 157 kişi alımı yapılacak. TBMM Başkanlığı yürütme organı, noter huzurunda dijital kura yoluyla 2024 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kadrolara 157 kadrolu personel alımı yapacağını duyurdu. TBMM'ye personel alımı aşağıdaki pozisyonlarda yapılacaktır.

Aşçı

Bahçıvan

Bulaşıkçı

Dönerci

El dekor süslemeci

Antrenör

Garson

Kuaför

Pideci

Kebapçı

Pizzacı

Resepsiyon görevlisi

Taşıma işçisi

Temizlik işçisi

Kadrolar için istenen özel şartlar tablosu













TBMM personel alımı başvuru bilgileri

* Türkiye vatandaşı olunması,

* 18 yaşından büyük olmak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak,

* Belirli bir suçtan hüküm giymiş olmamak,

* Erkek adaylar için askerlik ile ilgisinin olmaması,

* Herhangi bir sağlık problemi ve engelinin bulunmaması,

* Emeklilik veya maluliyet ödeneği almaması,

* Kamu kurumundan ihraç edilmemiş olması,

* Güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları olumlu sonuçlar alınması,

*İlgili eğitim ve deneyim gereksinimlerini karşılamak.

Başvuru bilgisi: Son Başvuru Tarihi: Başvuruların 21 Mart 2024 ile 28 Mart 2024 tarihleri ​​arasında e-Devlet Kapısı ile Kariyer Kapısı internet siteleri üzerinden elektronik ortamda yapılması gerekmektedir. Uygulama ekranı açıldığında sizlere bildirim ile bilgi vereceğiz.

MAKİNE KİMYA ENDÜSTRİSİ (MKE) PERSONEL ALIMI

Makine Kimya Endüstrisi'nden (MKE) yapılan son dakika duyurusunda KPSS şartı olmadan 395 işçi alımı yapılacağı açıklandı.

MKE, 5 farklı pozisyon için 395 kişi ve işçi alımı yapacağını duyurdu. Duyuruya baktığımızda başvuruların bugün başladığını görüyoruz.

PERSONEL ALINMA POZİSYONLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

İlana bakıldığında işe alınması gereken personel pozisyonları ve her pozisyon için aranan özel koşullar şu şekilde sıralanıyor:

160 Kimya Proses Teknisyeni

- Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Meslek Yüksek Okullarının Kimya Teknolojisi alanından mezun olunması ya da en az lise mezuniyet diplomasıyla ilgili alanda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı ustalık Belgesine sahip olunması,

- İlgili alanda 5 (beş) sene tecrübeye sahip adaylardan diploma şartı aranmayacaktır. Fakat, ilgili alanda 5 (beş) yıldan az tecrübeye sahip adayların asgari mezuniyet puanı 10 üstünden 6, 100 üstünden 60, 4’lük sistemden 2,29, 5’lik sistemden 2,86 ve üzerinde puana sahip olmak,

- Vardiyalı çalışabilecek,

- Ağır, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilecek,

- Yüksek düzeyde dikkat, problem çözme, görsel, teknik talimatlara uyum,

- Askerlik hizmetini tamamlamamış erkek adaylar,

- Etkili iletişim becerisine ve olumlu tutuma sahip,

- Grup halinde çalışmaya yatkın,

- Kaynakları verimli kullanan,

- Yenilikçi.

- Ankara, Kırıkkale, Çankırı illeri ve Ankara Elmadağ ilçesindeki işyerlerinde çalışmak isteyen,

165 Makine Teknisyeni

- Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Meslek Yüksek Okullarının Makine, Makine Teknolojisi, Makine Ressamlığı, Teknik Resim (Makine), Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı ve Silah Teknikerliği bölümlerinden mezun olunması,

- İlgili alanda 5 (beş) sene tecrübeye sahip adaylardan diploma şartı aranmayacaktır. Fakat, ilgili alanda 5 (beş) yıldan az tecrübeye sahip adayların asgari mezuniyet puanı 10 üstünden 6, 100 üstünden 60, 4’lük sistemden 2,29, 5’lik sistemden 2,86 ve üzerinde puana sahip olmak,

- Bilgisayar kontrollü makineler (CNC/NC), mekatronik makineler, prosesler (taşlama, kesme, talaşlı imalat, montaj, ölçü aletleri vb.) konusunda yetkin,

- Makine bakım - onarımı, montajı ve parça eğitimi konusunda bilgili,

- Teknik resim okuyabilen,

- Cetvel ve ölçü aletlerinin nasıl kullanılacağını bilmek,

- Kesici takımlar ve destekleyici takımlar hakkında temel bilgiye sahip,

- Vardiyalı çalışabilecek,

- Ağır, tehlikeli ve tehlikeli işlerde çalışabilecek,

- Yüksek düzeyde dikkat, problem çözme, görsel, teknik talimatlara uyum,

- Askerlik hizmetini tamamlamamış erkek adaylar için

- Etkili iletişim becerisine ve olumlu tutuma sahip,

- Grup halinde çalışmaya yatkın,

- Kaynakları verimli kullanan,

- Yenilikçi,

- Ankara, Kırıkkale, Çankırı illeri ve Ankara Elmadağ ilçesindeki işyerlerinde çalışmak isteyen,

40 Metal Teknolojisi Teknisyeni

- Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Liselerinin Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi, İzabe, Döküm, Hadde, Isıl İşlem ve Kaynakçılık bölümlerinden mezun ya da ilgili alanda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı ustalık Belgesine sahip olunması,

- Çelik ve pirinç imalat süreçlerinde deneyimli,

- Oksiasetilen, elektrik arkı, gaz metal, argon, alüminyum ve bakır kaynağında tecrübeli kaynakçılara öncelik verilmektedir,

- Vardiyalı çalışabilecek,

- Ağır, tehlikeli ve tehlikeli işlerde çalışabilecek,

- Yüksek düzeyde dikkat, problem çözme, görsel, teknik talimatlara uyum,

- Askerlik hizmetini tamamlamamış erkek adaylar için

- Etkili iletişim becerisine ve olumlu tutuma sahip,

- Grup halinde çalışmaya yatkın,

- Kaynakları verimli kullanan,

- Yenilikçi,

- Ankara, Kırıkkale, Çankırı illeri ve Ankara Elmadağ ilçesindeki işyerlerinde çalışmak isteyen.

20 Elektrik-Elektronik Teknisyeni

- Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Liselerinin Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi, İzabe, Döküm, Hadde, Isıl İşlem ve Kaynakçılık bölümlerinden mezun ya da ilgili alanda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı ustalık Belgesine sahip olunması,

- Çelik ve pirinç imalat süreçlerinde deneyimli,

- Oksiasetilen, elektrik arkı, gaz metal, argon, alüminyum ve bakır kaynağında tecrübeli kaynakçılara öncelik verilmektedir,

- Vardiyalı çalışabilecek,

- Ağır, tehlikeli ve tehlikeli işlerde çalışabilecek,

- Yüksek düzeyde dikkat, problem çözme, görsel, teknik talimatlara uyum,

- Askerlik hizmetini tamamlamamış erkek adaylar için

- Etkili iletişim becerisine ve olumlu tutuma sahip,

- Grup halinde çalışmaya yatkın,

- Kaynakları verimli kullanan,

- Yenilikçi,

- Ankara, Kırıkkale, Çankırı illeri ve Ankara Elmadağ ilçesindeki işyerlerinde çalışmak isteyen.

10 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni

- Teknik Lise/ Endüstri Meslek Lisesi/ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/Meslek Yüksek Okullarının Tesisat teknolojileri bölümünden mezun ya da ilgili alanda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı ustalık Belgesine sahip olunması,

- İlgili alanda 5 (beş) sene tecrübeye sahip adaylardan diploma şartı aranmayacaktır. Fakat, ilgili alanda 5 (beş) yıldan az tecrübeye sahip adayların asgari mezuniyet puanı 10 üstünden 6, 100 üstünden 60, 4’lük sistemden 2,29, 5’lik sistemden 2,86 ve üzerinde puana sahip olmak,

- Doğalgaz kazanları, sıhhi tesisat ile ısıtma sistemleri, kompresörler, hava tankları, yangın hatları vb. Süreçler konusunda deneyimli

- İnşaat tesisleri vb. işletmedeki hava, su ve iklimlendirme mevzuatı bilgisine sahip,

- Sıhhi tesisat sistemlerinde bakım ve onarım işlerini yapabilecek,

- Kazan dairesinin verimli ve aynı zamanda etkin çalışmasını sağlayabilen,

- Üretim hattına ait basınçlı hava hatlarının tamir ve bakımını yapabilecek,

- Atölyedeki havalandırma ekipmanlarının bakımlarını ve onarımını yapabilecek,

- Vardiyalı çalışabilecek

- Doğalgaz ateşleme belgesine sahip olmak önceliklidir,

- Yüksek düzeyde dikkat, problem çözme, görsel, teknik talimatlara uyum,

- Askerlik hizmetini tamamlamamış erkek adaylar için

- Etkili iletişim becerisine ve olumlu tutuma sahip,

- Grup halinde çalışmaya yatkın,

- Kaynakları verimli kullanan,

- Yenilikçi,

- Ankara, Kırıkkale, Çankırı illeri ve Ankara Elmadağ ilçesindeki işyerlerinde çalışmak isteyen.

MKE İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU

MKE alımına başvuran adayların esube.iskur.gov.tr ​​adresini ziyaret etmeleri gerekmektedir. Bu sayfayı ziyaret ettikten sonra iş teklifleri butonuna tıklayarak iş arama sayfasına ulaşacaksınız. Daha sonra aşağıda yer alan pozisyonlara ait iş ilanı numarasını girerek iş ilanlarına erişebileceksiniz.

Kimya Proses Teknisyeni: 00008161176

Makine Teknisyeni: 00008161320

Metal Teknolojisi Teknisyeni: 00008161358

Elektrik-Elektronik Teknisyeni: 00008161442

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni: 00008161461

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT) KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI

MİT karargahına personel alımı yapılacağı duyuruldu. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, çeşitli pozisyonlara personel alımı yapılacağı belirtildi. İlana baktığımızda başvuruların başladığı ve başvuru yapmak isteyenlerin online CV oluşturup başvuru yapması gerektiği yazıyordu. MİT personeli alımına ilişkin pozisyonlar ve başvuru bilgileri aşağıdaki gibidir:

İSTİHBARAT UZMANI

Görev Tanımı: “Yabancı dili iyi olan istihbarat uzmanları, Eğitim Genel Müdürlüğünden teorik ve uygulamalı eğitim aldıktan sonra Teşkilatın ulusal veya uluslararası birimlerinde görevlendirilir.”

Başvuru şartları aşağıdaki gibidir;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması,

- 35 yaşını doldurmamış olması,

- Üniversitenin en az 4 yıllık örgün eğitimi veren lisans programlarından birinden mezun olmak (Yabancı diplomalar için YÖK eşdeğeri şartı)

- Aşağıda listelenen yabancı dil gereksinimlerinden en az birini karşılaması:

İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde YDS puanı 70 ve üzeri olan, son 5 yıla ait sınav sonuçlarına sahip olan veya İngilizce (YDS) için YDS puanı 70 ve üzeri olan TOEFL IBT sınav sonuçlarına sahip olan. Eşdeğer TOEFL IBT puanlarına www. osym.gov.tr ​​adresinden ulaşılabilir.)

- Son 5 yıla ait sınav sonuçlarına sahip, İngilizce, Fransızca ve Almanca dışında YDS kapsamındaki dillerden birinde YDS puanı 60 ve üzeri olmak.

MÜHENDİS

Görev tanımı: “Mühendisler, teknolojinin tasarlanması, geliştirilmesi ve bakımı konusundaki becerileriyle istihbarat operasyonlarının her aşamasında hayati bir rol oynarlar.”

Başvuru şartları aşağıdaki gibidir;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

- 34 yaşını doldurmamış olması,

- Üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri, Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Matematik veya Mühendislik Fiziği programlarından birinden mezun olmak (Yabancı diplomalar için YÖK eşdeğeri şartı aranmaktadır).

- YDS İngilizce puanı 60 ve üzeri olan, son 5 yıl içerisinde yapılmış sınav sonuçlarına sahip olan veya YDS puanı 60 ve üzeri olan TOEFL IBT sınav sonuçlarına sahip olan (TOEFL YDS IBT puanlarına eşdeğer puanlara www.osym.gov adresinden ulaşılabilir)

DİL UZMANI

Görev tanımı: "Yabancı dillere ve kültürlere kusursuz hakimiyete sahip dil ​​uzmanları, titiz yazılı ve sözlü çevirileriyle zekaya katkıda bulunur."

Başvuru şartları aşağıdaki gibidir;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması,

- 40 yaşını doldurmamış olması,

- Aşağıda listelenen eğitim gereksinimlerinden en az birini tamamlamış olmak:

İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri için okulun mütercim-tercümanlık, dil bilimi, çeviribilim, edebiyat veya ilgili dil öğretmenliği alanında tam zamanlı lisans programlarından birinden mezun olmak (Yurtdışı yeterlilikler için YÖK eşdeğeri gereklidir.)

- İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dilleri için üniversitenin en az 4 yıllık örgün eğitimi veren lisans programlarından birinden mezun olmak (Yabancı diplomalar için YÖK eşdeğeri şartı)

- Diğer yabancı diller için minimum ortaokul diploması veya eşdeğeri gereklidir.

- Son 5 yıla ait sınav sonuçlarına sahip, YDS İngilizce puanı 90 ve üzeri olan.

- Son 5 yıla ait sınav sonuçlarına sahip, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca veya Hollandaca dillerinden birinde YDS puanı 70 ve üzeri olan.

- İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dışında YDS kapsamına giren dillerden birinde önceki 5 yıla ait sınav sonuçlarıyla birlikte YDS puanı 60 ve üzeri olmak.

- YDS kapsamına girmeyen diller için ilgili dilin yaygın konuşulduğu ülkelerde en az 2 yıl geçirmiş ve iyi derecede yazılı ve sözlü anlama becerisine sahip olmak.

TEKNİKER

Görev Tanımı: “Teknisyenler bir tesisin teknik altyapısının sürekliliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Başvuru şartları aşağıdaki gibidir;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması,

- 34 yaşını doldurmamış olması,

- Üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokullarının bilgisayar programcılığı, bilgisayar programlama, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, bilgisayar teknolojileri ve yönetim, bilgisayar teknolojisi ve programlama, bilgisayar operatörlüğü, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, elektronik teknolojisi, elektronik haberleşme teknolojisi, elektrik, internet ve ağ teknolojileri, bilgi yönetimi, bilgi güvenliği teknolojisi, bilişim güvenliği teknolojisi, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilişim-yönetim, bilgisayar destekli tasarım ve animasyon, coğrafi bilgi sistemleri, çok boyutlu modelleme ve animasyon, grafik tasarım, kontrol ve otomasyon teknolojisi, mekatronik, makine, mobil teknolojileri, web tasarımı ve kodlama, uçak teknolojisi, insansız hava aracı teknolojisi ve operatörlüğü ön lisans programlarının birinden mezun olmak, (Yabancı yeterlilik için YÖK eşdeğeri şartı)

- Bu alanda en az 4 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

- Aşağıda belirtilen sağlık kriterlerini karşılamak için:

Görme keskinliği yeterince düzeltilmiş olmak kaydıyla, her bir gözdeki astigmatın mutlak değeri 2 (iki) dereceyi, miyopluk için -6 (altı) dereceyi, miyopluk için +3 (üç) dereceyi, +3 (üç) dereceyi geçmemelidir.

Herhangi bir bedensel engeliniz, organ kaybınız, protez uzuvunuz veya vücudunuzun herhangi bir yerinde işitme kaybınızın olmaması,

Vücudunuzun herhangi bir yerine dövme yaptırılmamış olması ve ciltte herhangi bir şekil bozukluğu (ameliyat izi, yara izi, yanık izi vb.) bulunmaması,

Daha önce veya şu anda herhangi bir psikolojik rahatsızlığın olmaması

İlaç/uyarıcı kullanım öyküsünün olmaması.

İHA SİSTEMLERİ PİLOTU

Görev tanımı: “İnsansız hava aracı sistemleri pilotları, drone görevlerinin başarıyla tamamlanmasında kritik bir rol oynamaktadır."

Başvuru şartları aşağıdaki gibidir;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması,

- 34 yaşını doldurmamış olması,

- Aşağıda listelenen eğitim gereksinimlerinden en az birini tamamlamış olmak:

Üniversitelerin örgün eğitim veren bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, makine, mekatronik, harita, geomatik, uçak, uzay, kontrol ve otomasyon, meteoroloji mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak, (Yurtdışı yeterlilikler için YÖK eşdeğeri aranır.)

- Okulun havacılık elektrik ve elektroniği, uçak bakım ve onarımı, uçak gövdesi ve motor bakımı, havacılık elektrik ve elektroniği lisans programlarından birinden mezun olmak (yurtdışında diploma için YÖK eşdeğeri şartlar)

- Aşağıda belirtilen sağlık kriterlerini karşılamak için:

En az 1,75 metre boya sahip olunması, Vücut kitle indeksi (BMI) 18 ila 28 arasında olmalıdır,(BMI, kilogram cinsi vücut ağırlığının metre cinsi boy karesine bölünmesi ile hesaplanır.)

Görme keskinliği yeterince düzeltilmiş olmak kaydıyla, her bir gözdeki astigmatın mutlak değeri 2 (iki) dereceyi, miyopluk için -6 (altı) dereceyi, miyopluk için +3 (üç) dereceyi, +3 (üç) dereceyi geçmemelidir.

Herhangi bir bedensel engeli, herhangi bir organ kaybı, herhangi bir vücut protezi, konuşma bozukluğu (pelteklik, kekemelik, ses bozukluğu vb.), işitme bozukluğu bulunmaması,

Vücudunuzun herhangi bir yerine dövme yaptırılmamış olunması ve ciltte herhangi bir şekil bozukluğu (ameliyat izi, yara izi, yanık izi vb.) bulunmaması,

Daha önce veya şu anda herhangi bir psikolojik rahatsızlığın olmaması,

İlaç/uyarıcı kullanım öyküsünün olmaması.

NASIL KAYIT YAPILIR?

İlan başvurusu aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılacaktır:

"https://www.mit.gov.tr/kariyer.html"

MIT'in kariyer sayfasına gidin. Daha sonrasında açılan sayfada başvurmak istediğiniz pozisyonu seçin ve online CV’nizi oluşturarak başvuru yapın.

PTT KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI

PTT'de personel alımına ilişkin açıklama yapılarak 2 kadro için başvuruların başladığı belirtildi.

PTT'den son dakika basın açıklamasında personel alımlarının gerçekleştirileceği belirtildi. KPSS puanı gerektirmeyen personel alım uygulamalarına ilişkin bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT İŞTİRAKİ ŞİRKETE PERSONEL ALIMI

PTT'nin personel alımı doğrudan PTT ile değil, PTT'nin iştirakleri ile yapılacak. PTTeM Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri AŞ şirketinde işe alım 2 pozisyon için gerçekleştirilecektir. İŞKUR aracılığıyla duyurulan personel alımı kapsamında adaylar pazarlama ve e-ticaret çalışanı olarak istihdam edilecek. İşe alım sayfasında yayınlanan çalışan işe alım bilgilerinde adayların Kıdemli Java Spring Boot Uzmanı olarak işe alınacağı duyurulmaktadır.

Personel alımı şartlarına bakıldığında şu ifadelerin yer aldığını görüyoruz: “Analitik düşünme, bilgisayar kullanımı, iletişim ve ifade becerisi, proje çalışması, takım çalışması, bilgi birikimi ve yeterli mesleki/teknik deneyim."

İşe alım sayfasında ilan edilen personel alımı için "https://www.kariyer.net/is-ilani/pttem-teknoloji-ve-elektronik-hizmetler-a-s-java-spring-boot-expert-senior-3632538" adresini ziyaret etmeniz gerekmektedir. İŞKUR'da yayımlanan personel alım bilgilerinde adayların esube.iskur.gov.tr ​​üzerinden başvuru yapması gerektiği belirtiliyor. Başvuru yapacak adayların İŞKUR iş fırsatı sayfasını ziyaret ettikten sonra iş fırsatına tıklamaları gerekmektedir. Bu ekrana tıkladıktan sonra İş Numarası kısmına "00008145799" iş teklif numarasını girerek iş teklifine ulaşabilirsiniz.

KIZILAY KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI

Kızılay'dan son dakika açıklamasında KPSS'siz personel alımı talebinin başladığı açıklandı.

Türk Kızılayı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, KPSS personelinin birden fazla pozisyona koşulsuz olarak alınacağı belirtildi. Peki başvuru şartları nelerdir? Kızılay personeli alımı için nasıl kayıt olunur? KPSS'nin koşulsuz Kızılay personel alımı duyurusu aşağıda yer almaktadır;

Uluslararası Bölge Uzmanı

- Tercihen uluslararası ilişkiler veya siyaset bilimi alanında lisans mezunu,

- Fransızca'yı akıcı bir şekilde konuşabilmek (yazılı ve sözlü) (Fransızca yeterliliği test edilecektir),

- Tercihen ileri düzey İngilizce (yazılı ve sözlü) bilgisine sahip (dil yeterliliği test edilecektir),

- Tercihen ilgili alanda ya da uluslararası operasyonlarda en az 2 yıl deneyime sahip,

- Aktif SAP kullanımı bilgisi tercih sebebidir,

- MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen,

- Kaynak ve kriz yönetim bilgisine sahip,

- Güçlü iletişim becerisine sahip,

- Etkin zaman yönetimi becerilerini geliştirmek, sonuçlara göre hareket edebilmek,

- Planlama ve organizasyon becerilerini geliştirmek,

- Değişime ve büyümeye açık,

- B sınıfı sürücü belgesine sahip ve araç kullanabilen,

- Seyahat kısıtlaması yok,

- Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış ya da askerliğini en az 1 yıl tecil etmiş olmaları.

Stratejik İletişim Uzmanı

- Üniversite mezunu, tercihen (FEA, İletişim Fakültesi vb.), üniversitenin ilgili diğer bölümlerinden mezun,

- İyi derecede İngilizce (okuma, yazma ve konuşma),

- MS Office ve Office 365 uygulamalarını iyi derecede bilen,

- Tercihen ilgili alanda en az 3 yıl tecrübeye sahip,

- İmaj - marka - iletişim yönetimi bilgisine sahip,

- Protokol uygulamalarını bilen,

- Halkla ilişkiler yaklaşımına sahip,

- Medya platformları hakkında bilgi sahibi,

- İletişim ve medya stratejisine sahip,

- İşbirliği ve takım çalışması ruhuna sahip,

- Etik kurallara saygılı,

- Etkili iletişim becerisine sahip,

- Planlama ve organizasyon becerilerini geliştirmek,

- Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı olabilen,

- Dokümantasyon ve raporlama konusunda bilgili

- Değişime istekli, kavramsal düşünme becerilerini geliştiren,

- Erkek adaylarda; Askerliğini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli (erkek adaylar için),

- Seyahat kısıtlaması yok,

- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak önceliklidir.

Dijital Medya Uzmanı

- Tercihen lisans mezunu (FEA, İletişim Bölümü vb.), üniversitenin ilgili diğer bölümlerinden mezun,

- İyi derecede İngilizce kullanın (okuma, yazma ve konuşma),

- Tercihen ilgili alanda en az 3 yıl tecrübeye sahip,

- Kurumsal sosyal medya yönetimi konusunda bilgi ve deneyime sahip,

- Canva, Capcut ve iOS görsel-işitsel uygulamalarını iyi kullanabilen,

- Lightroom ve Snapseed gibi mobil görsel tasarım programlarında deneyim sahibi,

- Dijital, sosyal ve mobil dünyasında dinamikleri bilen ve gelişmeleri takip eden,

- Sosyal medya trendlerini takip edip sürekli güncel takip eden,

- Dijital medya planlama ile sosyal medya reklam yönetimi konusunda tecrübeli,

- Instagram, Facebook, TikTok, Youtube vb. Platformlar arasında içerik paylaşma deneyimini yaşamış,

- Influencer pazarlama ve performans pazarlaması konusunda deneyimli,

- Kurumsal sosyal medya yönetimi konusunda bilgi ve deneyime sahip,

- İşbirliğine ve grup halinde çalışmaya eğilimli,

- Etkili iletişim becerisine sahip,

- Planlama ve organizasyon becerilerini geliştirmek,

- Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı olabilen,

- Dokümantasyon ve raporlama konusunda bilgili

- Değişime istekli, kavramsal düşünme becerilerini geliştiren,

- Erkek adaylarda; Askerliğini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli (erkek adaylar için),

İlana başvurular "https://basvuru.kizilaykariyer.com/jobs" adresinden alınıyor.