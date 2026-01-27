İnegöl Hocaköy'e BUSKİ'den İçme Suyu Desteği

Çalışma tamamlandı, şebekeye bağlantı bekleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi’nde yaşanan içme suyu sorununun çözümüne yönelik çalışmalar tamamlandı.

İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında sürdürülen altyapı yatırımları çerçevesinde, bölgede yaşanan basınç problemi nedeniyle ortaya çıkan içme suyu ihtiyacını gidermek amacıyla başlatılan çalışma, vatandaş talepleri doğrultusunda programa alınmış ve sona erdirilmiştir.

Bu kapsamda açılan derin kuyudan temin edilen su, gerekli analiz ve testlerin tamamlanmasının ardından mevcut şebeke hattına bağlanarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacak.

Muhtardan teşekkür

Hocaköy Mahallesi Muhtarı İlhan Bayram, uzun zamandır içme suyu problemi yaşadıklarını belirterek yaptığı açıklamada: "Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in duyarlılığı ve BUSKİ ekiplerinin çalışmaları ile içme suyu ihtiyacımız karşılanacak. Biz de mahalleli olarak rahata ereceğiz. Çalışan ekibe ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne mahallemiz adına teşekkür ediyorum".

