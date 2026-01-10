İpek Yolu'nda Karla Mücadele: Şenoba Belediyesi Görevde

Şenoba Belediyesi, İpek Yolu'nda karla mücadele çalışmalarına 2 kepçe, 1 greyder, 3 minibüs ve 30 personelle devam ediyor; ekipler 7/24 sahada.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:23
Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde saha çalışması

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde belediye ekipleri, İpek Yolu'nda karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

2 kepçe, 1 greyder, 3 minibüs ve 30 personel ile sahada görev yapan ekipler, yol açma ve yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat çalışmalara ilişkin şunları belirtti: "Kıymetli Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği en açık talimat şudur; ‘devlet her şartta milletin yanında olacaktır’ anlayışıyla bölgemizde yaşanabilecek her türlü olumsuzlukta milletimizin hizmetinde olacağız. İlk günden beri 7/24 sahadayız. Ekiplerimiz karda mahsur kalan vatandaşlarımızın imdadına yetişerek konaklama ve yiyecek kumanya desteğinde bulunmaktadır. Uludere Kaymakamlığımız ve karayollarımızla ortak hareket ederek bölgemiz ve Bestler Derelere kadar olan bölgedeki İpek yolunda yol açma çalışmalarımız devam etmektedir. Devletimizin gücü ve milletimizin duasıyla her zorluğu aşacağız inşallah. Vatandaşların yolda kalma ihtimaline karşı ekiplerimiz bekliyor"

Belediye ekipleri, yol güvenliğinin sağlanması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

