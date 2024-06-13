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İş arayan ehliyet sahipleri dikkat! Aile Bakanlığı kamu personeli alımı yapıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine personel alımı yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 14:38
İş arayan ehliyet sahipleri dikkat! Aile Bakanlığı kamu personeli alımı yapıyor

İş arayan adaylara güzel haber! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIĞA PERSONEL ALIMI

Yapılan son duyurulara göre Ömerli ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımı yapılacak. Başvurular 7 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında online olarak yapılabilecek. Mülakatlar 26 Haziran tarihinde saat 13:00'da Ömerli ilçesinde gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adayların kimlik kartı fotokopisi, ikametgah belgesi, 2022 ya da 2023 KPSS sonuç belgesi, diploma ya da mezuniyet belgesi, iş deneyim belgesi fotokopisi, özgeçmiş, 

aile bakanlığı personel alımı

tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu, en az B sınıfı sürücü belgesini ibraz etmeleri gerekecek. Adayların İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmetler veya Ekonometri bölümlerinden mezun olması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, Türk Ceza Kanunu 53. maddesi kapsamında belirlenmiş suçlardan mahkum olmaması, sosyal iletişim becerisinin güçlü olması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması şartlarını taşımaları gerekiyor. 

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