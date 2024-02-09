İş arayanlara KPSS'siz fırsat! Türk Kızılay'ı o kadroya alım yapacak

Türk Kızılayı, sağlık alanındaki eksiklikleri gidermek ve İstanbul Kağıthane Hastanesi'nde görev alacak Biyomedikal Uzmanı arayışını karşılamak üzere yeni bir personel alımı ilanını duyurdu. Yayımlanan duyuru, KPSS şartı olmadan gerçekleşecek olan alımda, başvuruların kontenjan dolana kadar devam edeceğini belirtiyor.

Aranan niteliklere göre, başvuruda bulunacak adayların Biyomedikal Mühendisliği veya Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca, adaylarda en az 2 yıl sağlık sektöründe deneyim, cihaz bakımlarıyla ilgili tecrübe, organizasyon ve koordinasyon becerileri, kalibrasyon ve güvenlik denetimleri konusundaki yetenekler aranmaktadır.





Başvuru yapacak adaylar arasında MS Office programlarına hakimiyet, ekip çalışmasına yatkınlık, esnek çalışma saatlerine uyum sağlama, askerlik görevini tamamlama (erkek adaylar için), ve aktif araç kullanabilme şartları da bulunuyor. Başvurular, ilanın yayımlanmasının ardından başlamış olup, herhangi bir son başvuru tarihi belirtilmemiş; ancak kontenjan dolana kadar süreceği ifade edilmiştir.

Kızılay'ın sağlık alanındaki bu personel alımı, sağlık sektörüne katkı sağlamak isteyen nitelikli adaylara kapı aralarken, başvuru yapacak adaylar da belirtilen şartları karşılayarak Türk Kızılayı bünyesindeki önemli bir göreve talip olabilecekler.