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İş Bankası 3 ilde yeni personellerini arıyor! Üniversite mezunlarına yüksek maaşlı iş fırsatı

İş Bankası duyurdu! Sistem Uzmanı alımı yapılacak. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 16.07.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 10:28
İş Bankası 3 ilde yeni personellerini arıyor! Üniversite mezunlarına yüksek maaşlı iş fırsatı

İş Bankası, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde görevlendirilmek üzere Sistem Uzmanı alımı yapacağını duyurdu. Adayların başvurularını 16 Temmuz 2024 tarihine kadar gerçekleştirebileceği bu fırsat, bankanın dijitalleşme ve teknolojik altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Adayların taşıması gereken genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, askerlik hizmetini tamamlamış veya tecil ettirmiş olmak ve Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli sağlık durumuna sahip olmak yer alıyor. Ayrıca, adayların herhangi bir kamu haklarından yoksun olmaması ve affa uğranmış olsa bile, herhangi bir suçtan hapis cezası almamış olması gerekiyor.

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Başvuracak adayların 4 yıllık lisans diplomasına sahip olması bekleniyor. İlgili bölümler arasında mühendislik, istatistik, aktüerya, ekonometri, matematik, bilişim ve enformatik bulunuyor. Ayrıca, 16 Temmuz 2024 itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak ve çok iyi derecede İngilizce bilmek de aranan nitelikler arasında.

Başvurular online olarak gerçekleştirilecek ve başvuru süreci için detaylı bilgiye İş Bankası'nın resmi internet sitesinden ulaşılabilecek. Adaylar, belirtilen tarih aralığında online sınava katılarak değerlendirme sürecine dahil olacaklar.

Bu alım, bankanın gelişen ihtiyaçlarına cevap vermek ve genç yetenekleri bünyesine katmak adına büyük bir fırsat sunuyor. Adaylar için hem kariyer hem de profesyonel gelişim açısından değerli bir başlangıç noktası olacağı öngörülüyor.

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