İş Bankası Yüksek Maaşla Memur Alım llanı Açtı: İşbankası'nda Kariyerin Kapılarını Aralayın!

İş Bankası Uzman Yardımcısı Alım İlanı: Başvurular Başladı!

İş Bankası, büyüyen ekibi için Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. 30 Ocak 2024 tarihinde yayımlanan ilana göre, Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapacak adaylar aranmaktadır. İşte başvuru şartları ve detaylar:





İş Bankası Uzman Yardımcısı Alım Başvuru Şartları:

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak

04.02.2024 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (4 Şubat 1994 ve sonrası doğanlar başvurabilecektir)

Uzman Yardımcısı alım sınavlarına en fazla iki kere katılmış olmak

Aynı anda Uzman Yardımcısı ve Sistem Uzmanı süreçlerinden sadece birine devam edebilmek

Değerlendirme merkezi ve mülakat aşamasında başarısız olan adayların Uzman Yardımcısı ya da Sistem Uzmanı ilanlarına başvuramamak

İş Bankası Uzman Yardımcısı Alım Başvuru Süreci:

Başvurular, 30 Ocak - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında İş Bankası’nın resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adaylar, İş Bankası Kariyer Sayfası adresini ziyaret edebilirler.

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İş Bankası Uzman Yardımcısı Alımı İlanı: İş Bankası, resmi kariyer sayfasında 30 Ocak 2024 tarihinde yayımladığı ilanla, farklı alanlarda çalıştırmak üzere Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular, İş Bankası’nın kariyer sayfasından online olarak yapılacak.

İş Bankası Uzman Yardımcısı Alımı Başvuru Şartları: İş Bankası Uzman Yardımcısı alımı için başvuracak adayların, üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olması, 30 yaşını doldurmamış olması, Uzman Yardımcısı alım sınavlarına en fazla iki kere katılmış olması, aynı anda Uzman Yardımcısı ve Sistem Uzmanı süreçlerinden sadece birine devam edebilmesi ve bu süreçlerde değerlendirme merkezi ve mülakat aşamasında başarısız olan adayların Uzman Yardımcısı ya da Sistem Uzmanı ilanlarına başvuramaması gerekiyor.

İş Bankası Uzman Yardımcısı Alımı Başvuru Tarihi: İş Bankası Uzman Yardımcısı alımı için başvurular, 30 Ocak - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, İş Bankası’nın kariyer sayfasından online olarak yapılacak.