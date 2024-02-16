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İŞKUR’da 106 bin 597 iş fırsatı! Depo, temizlik, güvenlik, aşçılık ve daha fazlası…

İŞKUR, 2024 yılında 106 bin 597 kişiye istihdam sağlayacak. Kamu ve özel sektörde farklı branşlarda açık iş ilanları yayınlandı. İşte, İŞKUR personel alımı hakkında bilmeniz gerekenler…

Yayın Tarihi: 16.02.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 17:12
İŞKUR’da 106 bin 597 iş fırsatı! Depo, temizlik, güvenlik, aşçılık ve daha fazlası…

İŞKUR 106 BİN KİŞİLİK İŞ FIRSATI SUNUYOR

İŞKUR, işsizlik sorununa çözüm olmak için 2024 yılında 106 bin 597 kişiye iş imkanı sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör firmaları tarafından farklı alanlarda ve şehirlerde açık iş ilanları duyuruldu. İş arayanlar, İŞKUR e-şube ekranlarından kendilerine uygun ilanlara başvurabiliyor.

personel alımı

HANGİ BRANŞLARDA İŞ VAR?

İŞKUR’un açıkladığı ilanlara göre, 106 bin 597 kişilik personel alımında satış danışmanı, depo görevlisi, aşçı, büro memuru, temizlik ve güvenlik görevlisi gibi yaygın mesleklerin yanı sıra seramik imal işçisi, pizza ustası, kümes bakım işçisi, kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme gibi özel nitelikli branşlar da bulunuyor.

İŞKUR İLANLARINA NASIL BAŞVURULUR?

personel alımı

İŞKUR ilanlarına başvurmak için öncelikle İŞKUR’un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapmak gerekiyor. Ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklamak ve buradan İŞKUR E-Devlet şubesine girmek gerekiyor. Bu sayfada İş Arayan bölümüne tıklayarak Üye Ol seçeneğini seçmek ve üyelik bilgilerini doldurmak gerekiyor. Üyelik sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmeli.

Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra, aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girerek ilan araması yapabilirsiniz. Çalışma yeri, meslek, öğrenim durumu ve işyeri bilgilerini de girdikten sonra, engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapabilirsiniz. Son olarak en altta sağda bulunan ‘Ara’ seçeneğine tıklayarak size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

personel alımı

İŞKUR İLANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR nedir?

İŞKUR, Türkiye İş Kurumu’nun kısaltmasıdır. İŞKUR, iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiren, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan, işsizlik sigortası ve işsizlik ödeneği işlemlerini yürüten bir kamu kurumudur.

İŞKUR’a nasıl kayıt olunur?

İŞKUR’a kayıt olmak için İŞKUR’un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapmak ve internet şubesi alanından İŞKUR E-Devlet şubesine girmek gerekiyor. Bu sayfada İş Arayan bölümüne tıklayarak Üye Ol seçeneğini seçmek ve üyelik bilgilerini doldurmak gerekiyor. Üyelik sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmeli.

İŞKUR’dan nasıl iş bulunur?

İŞKUR’dan iş bulmak için İŞKUR’un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapmak ve internet şubesi alanından İŞKUR E-Devlet şubesine girmek gerekiyor. Bu sayfada aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girerek ilan araması yapabilirsiniz. Çalışma yeri, meslek, öğrenim durumu ve işyeri bilgilerini de girdikten sonra, engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapabilirsiniz. Son olarak en altta sağda bulunan ‘Ara’ seçeneğine tıklayarak size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR’dan işsizlik ödeneği nasıl alınır?

İŞKUR’dan işsizlik ödeneği almak için, son 120 gün içinde hizmet akdinin feshedilmesinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, hizmet akdinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın veya işçinin kendi isteği veya sağlık nedenleri dışında feshedilmiş olmak, işsiz kaldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmak, iş aramakta olmak ve iş arama yükümlülüklerini yerine getirmek gerekiyor. İŞKUR’a başvurduktan sonra, işsizlik ödeneği başvurusu için gerekli belgeleri tamamlamak ve işsizlik ödeneği talep formunu doldurmak gerekiyor. İŞKUR, başvuruyu değerlendirerek işsizlik ödeneği almaya hak kazanıp kazanmadığınızı size bildiriyor. İşsizlik ödeneği almaya hak kazananlar, her ayın 5’inde PTT aracılığıyla ödemelerini alabiliyor. İşsizlik ödeneği miktarı, son 4 aylık prime esas kazançların ortalamasının yüzde 40’ıdır. Ancak bu miktar, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemez. İşsizlik ödeneği süresi, son 3 yıl içinde prim ödenen gün sayısına göre değişir. 600 gün prim ödeyenler 180 gün, 900 gün prim ödeyenler 240 gün, 1080 gün prim ödeyenler 300 gün işsizlik ödeneği alabilir. İşsizlik ödeneği alırken iş bulanlar, işe başladıkları tarihi İŞKUR’a bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, fazladan ödenen tutar faiziyle birlikte geri alınır.

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