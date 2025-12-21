DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.794.728,2 -0,49%

İsmil GES tamamlandı: Karatay'ın 5. GES'i 6 MW ile devrede

Karatay Belediyesi'nin İsmil GES projesi tamamlandı. 105 bin m² alanda kurulan 6 MW’lık santral, 13 bini aşkın panelle belediyenin enerji ihtiyacının 1,5 katını karşılayacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:28
İsmil GES tamamlandı: Karatay'ın 5. GES'i 6 MW ile devrede

İsmil GES tamamlandı: Karatay'ın 5. GES'i 6 MW ile devrede

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nin yenilenebilir enerji yatırımlarından biri olan İsmil Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde yapım çalışmaları tamamlandı ve tesis devreye alındı.

İsmil Mahallesi'nde 105 bin metrekare üzerine kurulan santral, 6 MW kurulu güç ile enerji üretimine başladı. Tesis, 13 bini aşkın güneş paneli ile Karatay Belediyesi'nin enerji ihtiyacının 1,5 katını karşılayacak kapasiteye sahip.

Milyonlarca liralık katma değer hedefleniyor

Projenin devreye alınmasıyla birlikte enerji üretimi başladı ve milyonlarca liralık ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor. Karatay Belediyesi, fazla üretilen enerjiyle şehir ekonomisine katkı sunarken önemli mali tasarruf sağlamayı öngörüyor. İsmil GES, karbon salınımını azaltarak çevre dostu enerji üretimine örnek teşkil edecek.

Kılca: Karatay’ın enerjisini güneşle inşa ediyoruz

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İsmil GES'in hayırlı olmasını dileyerek belediyenin enerji alanında kendi kendine yeten bir yapıya doğru emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Başkan Kılca, sürdürülebilir projelerle ilçenin bugünü kadar geleceğini de planladıklarını vurguladı.

Kılca, bugüne kadar hayata geçirilen dört güneş enerjisi santraline değinerek İsmil'in bu alandaki en büyük yatırım olduğunu ve yeni santral ile tüketilen enerjinin 1,5 katını güneşten karşılayacak kapasiteye ulaşılacağını söyledi.

Çevre dostu ve stratejik yatırım

Başkan Kılca, yenilenebilir enerji yatırımlarının Karatay’a sağladığı ekonomik ve çevresel katkılara dikkat çekti ve güneş enerjisinin belediyeler için stratejik bir kaynak olduğunu vurguladı. Bu yatırımların enerji maliyetlerini azaltacağını, karbon salınımını düşüreceğini ve Karatay'ı temiz enerji alanında örnek bir ilçe haline getirme hedefini destekleyeceğini ifade etti.

KONYA’NIN MERKEZ KARATAY İLÇE BELEDİYESİ’NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDAKİ ÖNEMLİ...

KONYA’NIN MERKEZ KARATAY İLÇE BELEDİYESİ’NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDAKİ ÖNEMLİ YATIRIMLARINDAN BİRİ OLAN İSMİL GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİNDE YAPIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANARAK TESİS DEVREYE ALINDI. KARATAY’IN 5’İNCİ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYAN PROJE, ENERJİ ÜRETİMİNE BAŞLADI.

KONYA’NIN MERKEZ KARATAY İLÇE BELEDİYESİ’NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDAKİ ÖNEMLİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkadım’ın Gençleri Doğada Buluştu: Hayatta Kalma ve Açık Alan Eğitimi
2
GRTC'nin Yeni Yönetim ve İstişare Kurulları Belirlendi
3
Silifke İl Olma Hedefini Hızlandırıyor
4
Çeşme'de Eski Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu Vefat Etti
5
İncirliova'da Fidan Dikimi: Başkan Kaya "Her fidan yarınlara bırakılan yeşil miras"
6
Diyarbakır'da 2025 Aile Yılı: Koruyucu Aile Sayısı 107’ye Ulaştı
7
Diyarbakır'dan 'Aile Yılı'na Güçlü Destek: Koruyucu Aile Sayısı 107’ye Ulaştı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025