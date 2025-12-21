İsmil GES tamamlandı: Karatay'ın 5. GES'i 6 MW ile devrede

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nin yenilenebilir enerji yatırımlarından biri olan İsmil Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde yapım çalışmaları tamamlandı ve tesis devreye alındı.

İsmil Mahallesi'nde 105 bin metrekare üzerine kurulan santral, 6 MW kurulu güç ile enerji üretimine başladı. Tesis, 13 bini aşkın güneş paneli ile Karatay Belediyesi'nin enerji ihtiyacının 1,5 katını karşılayacak kapasiteye sahip.

Milyonlarca liralık katma değer hedefleniyor

Projenin devreye alınmasıyla birlikte enerji üretimi başladı ve milyonlarca liralık ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor. Karatay Belediyesi, fazla üretilen enerjiyle şehir ekonomisine katkı sunarken önemli mali tasarruf sağlamayı öngörüyor. İsmil GES, karbon salınımını azaltarak çevre dostu enerji üretimine örnek teşkil edecek.

Kılca: Karatay’ın enerjisini güneşle inşa ediyoruz

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İsmil GES'in hayırlı olmasını dileyerek belediyenin enerji alanında kendi kendine yeten bir yapıya doğru emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Başkan Kılca, sürdürülebilir projelerle ilçenin bugünü kadar geleceğini de planladıklarını vurguladı.

Kılca, bugüne kadar hayata geçirilen dört güneş enerjisi santraline değinerek İsmil'in bu alandaki en büyük yatırım olduğunu ve yeni santral ile tüketilen enerjinin 1,5 katını güneşten karşılayacak kapasiteye ulaşılacağını söyledi.

Çevre dostu ve stratejik yatırım

Başkan Kılca, yenilenebilir enerji yatırımlarının Karatay’a sağladığı ekonomik ve çevresel katkılara dikkat çekti ve güneş enerjisinin belediyeler için stratejik bir kaynak olduğunu vurguladı. Bu yatırımların enerji maliyetlerini azaltacağını, karbon salınımını düşüreceğini ve Karatay'ı temiz enerji alanında örnek bir ilçe haline getirme hedefini destekleyeceğini ifade etti.

