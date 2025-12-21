Akyaka'da Deniz Suyu 10 Metre Çekildi: Sağanak Yağmur Sahili Tahrip Etti

21 Aralık'taki sağanak, sahil hattında iz bıraktı

‘Gün dönümü’ olarak da adlandırılan yılın en kısa gündüzü, en uzun gecesi 21 Aralık’ta Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısı sonrası Muğla genelinde olumsuz bir durum yaşanmazken, 'Sakin Kent' unvanlı Ula'nın turistik Akyaka Mahallesi'nde deniz suyu yaklaşık 10 metre çekildi.

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, öğle saatlerinde sona erdi. Yağış nedeniyle Akyaka Mahallesi'nin iç kesimlerinden gelen yağmur suları, 300 metre uzunluğundaki Akyaka sahilinde kumları denize doğru sürükleyerek sahilde yarıklar oluşmasına neden oldu.

Atmosferik değişim sonucu sahil çizgisinde görülen çekilme, deniz suyunun iç kesimlere doğru yaklaşık 10 metre çekilmesine yol açtı. Sahilde oluşan adacıklar yağmur etkisini azaltınca büyükler yürüyüş yaparken, çocuklar bu alanlarda oyun oynadı.

