Ispanak ıspanak olalı böyle tarife dahil olmadı! Lokantalarda sizin ıspanak çorbanız satılacak

Ispanağın en lezzetli halini arıyorsanız, aradığınız en lezzetli tarif bulundu! Daha önce ıspanak çorbası denemediyseniz çok şey kaybediyorsunuz… Bu tarif bundan sonra akşam sofralarınız vazgeçilmezi olacak. Ispanak sevmeyenler bile bu tarifi içmelere doyamayacak. İşte ıspanağın en lezzetli hali ıspanak çorbası tarifi…

ISPANAK ÇORBASI MALZEMELERİ

1 kase ölçüsünde ıspanak sapı



1 tane havuç



1 tane soğan



1 yumurtanın sarısı



2 yemek kaşığı ölçüsünde yoğurt



1 yemek kaşığı ölçüsünde un



Tuz



Karabiber



Kırmızı toz biber



5-6 bardak ölçüsünde kaynar su





ISPANAK ÇORBASI NASIL YAPILIR?