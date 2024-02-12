Bist 100
9.119,03 0%
DOLAR
30,71 0,1%
EURO
33,09 -0,08%
ALTIN
1.996,4 -0,05%

Ispanak ıspanak olalı böyle tarife dahil olmadı! Lokantalarda sizin ıspanak çorbanız satılacak

Ispanak bile ıspanak olalı böyle lezzetli bir çorba tarifine dahil olmadı. Her yiyenin bayılacağı, bol malzemeli ve lezzetli ıspanak çorbası tarifi sizinle. Bol demir içeren ıspanak, ıspanak sevmeyenlere bile kendini kaşık kaşık içirtecek.

Yayın Tarihi: 12.02.2024 16:54

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 16:54

Ispanak ıspanak olalı böyle tarife dahil olmadı! Lokantalarda sizin ıspanak çorbanız satılacak

Ispanağın en lezzetli halini arıyorsanız, aradığınız en lezzetli tarif bulundu! Daha önce ıspanak çorbası denemediyseniz çok şey kaybediyorsunuz… Bu tarif bundan sonra akşam sofralarınız vazgeçilmezi olacak. Ispanak sevmeyenler bile bu tarifi içmelere doyamayacak. İşte ıspanağın en lezzetli hali ıspanak çorbası tarifi…

ISPANAK ÇORBASI MALZEMELERİ 

  • 1 kase ölçüsünde ıspanak sapı
  • 1 tane havuç
  • 1 tane soğan
  • 1 yumurtanın sarısı
  • 2 yemek kaşığı ölçüsünde yoğurt
  • 1 yemek kaşığı ölçüsünde un
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı toz biber
  • 5-6 bardak ölçüsünde kaynar su

ISPANAK ÇORBASI

ISPANAK ÇORBASI NASIL YAPILIR? 

  1. İlk olarak rendelenmiş soğanı 2 yemek kaşığı ölçüsünde sıvı yağda güzelce kavuralım. 
  2. Üzerine rendelenmiş ya da çok küçük şekilde doğranmış havucu ekleyerek kavurmaya işlemine devam edelim. Havuçlar iyice yumuşayınca, küçük doğranmış ıspanak saplarını da ekleyip 2-3 dakika daha kavuralım.
  3. Daha sonra üzerine 5 su bardağı ölçüsünde kaynar suyu, tuz ve karabiberi ekleyerek 5-10 dakika kaynatalım. 
  4. Çorbamız kaynarken; terbiyesi için yoğurt, yumurta sarısı ve unu bir kapta güzelce çırpalım. 
  5. Sonra kaynayan çorbamızın suyundan 2-3 kepçe alıp yoğurtlu karışıma ekleyip ılınmasını sağlayalım. Böylece çorbaya eklediğimizde yoğurtun kesilmemesini sağlamış oluruz.
  6. Terbiye hazır olduğunda, kaynayan çorbamıza karıştırarak terbiyesini ekleyelim ve 1-2 dakika daha kaynatarak ocağı kapatalım.
  7. Son aşama olarak; 2 yemek kaşığı ölçüsünde sıvı yağda kırmızı toz biberi yakarak çorbamızın üzerine gezdirip servis edelim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun!

İLGİLİ HABERLER

Konut kredisinde faizler dibi gördü! Ev sahibi olmak artık çocuk oyuncağı olacak

Konut kredisinde faizler dibi gördü! Ev sahibi olmak artık çocuk oyuncağı olacak

Kuru fasulye yaparken bu malzemeyi ekleyin, hem lezzetli hem de gazsız olsun! İşte o pratik yöntem

Kuru fasulye yaparken bu malzemeyi ekleyin, hem lezzetli hem de gazsız olsun! İşte o pratik yöntem

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine müjde: 2024 gıda yardımı başvuruları açıldı! Hemen başvurun

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine müjde: 2024 gıda yardımı başvuruları açıldı! Hemen başvurun

Kahve makinesi, Smart TV, blender seti geliyor! BİM'de izdiham çıkaracak indirim başladı

Kahve makinesi, Smart TV, blender seti geliyor! BİM'de izdiham çıkaracak indirim başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çalışma Bakanlığı'nda çalışmak için son fırsat! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına duyuruldu
2
Süt Dilimi nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve malzemeleri
3
Kahve makinesi, Smart TV, blender seti geliyor! BİM'de izdiham çıkaracak indirim başladı
4
Hastanelere KPSS’siz İŞKUR ile Hizmetli ve Temizlik Görevlisi Alımı: İşte Başvuru Yapabileceğiniz İller
5
En az ilkokul mezunları alınacak! O üniversiteye KPSS'siz sınavsız personel alımı
6
KPSS’siz personel alımı ilanı yayımlandı: EGM Polisevi kadın/erkek 18-52 yaş arası yüksek maaşla işe alacak!
7
Haberi alan kimliğini alıp koşa koşa gidiyor! 10 dakikada cezadan kurtulun

Oyuncular, teklif bitmeden 45 $ değerindeki Nintendo Switch paketini 3 $ almak için yarışıyor

4 yıllık üniversite mezunları dikkat! İş Bankası çok sayıda banka memuru alımı yapacak

Parmaklarınızı yedirtecek, keyfinizi yerine getirecek tarif açığa çıktı! Mis gibi ekşili yuvalama köfte

Ispanak ıspanak olalı böyle tarife dahil olmadı! Lokantalarda sizin ıspanak çorbanız satılacak

Konut kredisinde faizler dibi gördü! Ev sahibi olmak artık çocuk oyuncağı olacak

Baltalı adam resimleri arasındaki 3 farkı 11 saniyede bulanın IQ seviyesi en az 140 çıkıyor!

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine müjde: 2024 gıda yardımı başvuruları açıldı! Hemen başvurun

Akşamına tüm şifanızı bulacağınız Çeşmi Nigar çorbanız hazır! Şipşak hazır şifa çorbası

Doları olanlar pusuya yattı bu tarihi bekliyor: Bu tarihte dolar 48 TL olacak!

Kahve makinesi, Smart TV, blender seti geliyor! BİM'de izdiham çıkaracak indirim başladı

Kuru fasulye yaparken bu malzemeyi ekleyin, hem lezzetli hem de gazsız olsun! İşte o pratik yöntem

Sevgililer günü hediyeniz Akbank'tan! 14 Şubat'a özel 14 bin lira ödül!