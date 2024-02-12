Ispanak ıspanak olalı böyle tarife dahil olmadı! Lokantalarda sizin ıspanak çorbanız satılacak

Ispanağın en lezzetli halini arıyorsanız, aradığınız en lezzetli tarif bulundu! Daha önce ıspanak çorbası denemediyseniz çok şey kaybediyorsunuz… Bu tarif bundan sonra akşam sofralarınız vazgeçilmezi olacak. Ispanak sevmeyenler bile bu tarifi içmelere doyamayacak. İşte ıspanağın en lezzetli hali ıspanak çorbası tarifi…
ISPANAK ÇORBASI MALZEMELERİ
- 1 kase ölçüsünde ıspanak sapı
- 1 tane havuç
- 1 tane soğan
- 1 yumurtanın sarısı
- 2 yemek kaşığı ölçüsünde yoğurt
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde un
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı toz biber
- 5-6 bardak ölçüsünde kaynar su
ISPANAK ÇORBASI NASIL YAPILIR?
- İlk olarak rendelenmiş soğanı 2 yemek kaşığı ölçüsünde sıvı yağda güzelce kavuralım.
- Üzerine rendelenmiş ya da çok küçük şekilde doğranmış havucu ekleyerek kavurmaya işlemine devam edelim. Havuçlar iyice yumuşayınca, küçük doğranmış ıspanak saplarını da ekleyip 2-3 dakika daha kavuralım.
- Daha sonra üzerine 5 su bardağı ölçüsünde kaynar suyu, tuz ve karabiberi ekleyerek 5-10 dakika kaynatalım.
- Çorbamız kaynarken; terbiyesi için yoğurt, yumurta sarısı ve unu bir kapta güzelce çırpalım.
- Sonra kaynayan çorbamızın suyundan 2-3 kepçe alıp yoğurtlu karışıma ekleyip ılınmasını sağlayalım. Böylece çorbaya eklediğimizde yoğurtun kesilmemesini sağlamış oluruz.
- Terbiye hazır olduğunda, kaynayan çorbamıza karıştırarak terbiyesini ekleyelim ve 1-2 dakika daha kaynatarak ocağı kapatalım.
- Son aşama olarak; 2 yemek kaşığı ölçüsünde sıvı yağda kırmızı toz biberi yakarak çorbamızın üzerine gezdirip servis edelim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun!