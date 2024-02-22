Ispanaklı Pasta nasıl yapılır? Çocuklarınızın bayılacağı bir tarif! Kimse içinde Ispanak olduğunu anlamayacak

Ispanaklı pasta nasıl yapılır?

Çocuklarınıza ıspanağı sevdirmek istiyorsanız, bu tarif tam size göre! Hem lezzetli hem de sağlıklı olan ıspanaklı pasta, büyük küçük herkesin beğenisini kazanacak. Pastanın içinde ıspanak olduğunu kimse fark etmeyecek.

Ispanaklı Pasta tarifi için malzemeler

Keki için;

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ (60 ml)

1 çay bardağı süt (125 ml)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un

250 gram ıspanak (1 su bardağı ıspanak püresi)

Kreması için;

2,5 su bardağı süt (500 ml)

4 yemek kaşığı un

1 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Üzeri için;

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt (200 ml)

Ispanaklı Pasta tarifi nasıl yapılır?