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Ispanaklı Pasta nasıl yapılır? Çocuklarınızın bayılacağı bir tarif! Kimse içinde Ispanak olduğunu anlamayacak

Ispanaklı pasta, ıspanak püresi ile renklenen ve krem şanti ile kaplanan nefis bir tatlıdır. Ispanaklı kek, süt, un, şeker ve tereyağından oluşan kremayla iki kat halinde servis edilir. Ispanaklı pastanın yapımı oldukça kolaydır ve çocuklarınıza ıspanağı sevdirebilirsiniz.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 18:15
Ispanaklı Pasta nasıl yapılır? Çocuklarınızın bayılacağı bir tarif! Kimse içinde Ispanak olduğunu anlamayacak

Ispanaklı pasta nasıl yapılır?

Çocuklarınıza ıspanağı sevdirmek istiyorsanız, bu tarif tam size göre! Hem lezzetli hem de sağlıklı olan ıspanaklı pasta, büyük küçük herkesin beğenisini kazanacak. Pastanın içinde ıspanak olduğunu kimse fark etmeyecek.

Ispanaklı Pasta tarifi için malzemeler

Keki için;

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ (60 ml)
  • 1 çay bardağı süt (125 ml)
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 2 su bardağı un
  • 250 gram ıspanak (1 su bardağı ıspanak püresi)

Kreması için;

  • 2,5 su bardağı süt (500 ml)
  • 4 yemek kaşığı un
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilya

Üzeri için;

  • 1 paket krem şanti
  • 1 su bardağı soğuk süt (200 ml)

Ispanaklı Pasta nasıl yapılır? Çocuklarınızın bayılacağı bir tarif! Kimse içinde Ispanak olduğunu anlamayacak

Ispanaklı Pasta tarifi nasıl yapılır?

  1. Öncelikle ıspanakları yıkayıp tencereye koyalım. Üzerlerine sıcak su döküp 1-2 dakika ıspanaklar yumuşayana kadar haşlayalım.
  2. Haşlanan ıspanakları süzüp soğuk suya tutalım. Sonra rondoya alıp püre haline getirelim.
  3. Bir kaseye yumurtaları ve şekeri koyup mikserle köpürene kadar çırpalım. Süt, sıvı yağ ve ıspanak püresini ekleyip karıştıralım.
  4. Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ilave edip malzemeler iyice karışıncaya kadar çırpalım.
  5. Pişirme kağıdı serdiğimiz kelepçeli kalıba kek hamurunu dökelim.  
  6. Kekimizi 170°C fırında 40 dakika pişirelim. Pişen keki fırından çıkarıp ılınması için bekletelim. Bu arada pastanın kremasını hazırlayalım.
  7. Bir tencereye süt, un ve şeker koyup tel çırpıcı ile karıştırarak pişirelim. Sürekli karıştırmayı ihmal etmeyelim.
  8. Kremamız koyulaşıp kaynayınca ocağı kapatalım. Tereyağı ve vanilyayı ekleyip tereyağı eriyene kadar karıştıralım.
  9. Kremamızı soğumaya bırakalım. Arada bir karıştıralım ki üzeri kabuk bağlamasın.
  10. Ilınan keki kalıptan çıkarıp bıçakla üstündeki kabarık kısmı kesip düzeltebiliriz. Sonra keki ortadan ikiye bölelim.
  11. Alt parçayı servis tabağına alalım. Üzerine soğuyan kremayı dökelim. Spatula veya pasta sıvama aparatı ile kremayı düzgünce yayalım.
  12. Diğer kek parçasını da kremanın üzerine kapatıp bastıralım.
  13. Pastanın her yerini soğuk sütle çırptığımız krem şanti ile kaplayalım.
  14. İsterseniz pastanın üzerini elinizde ufaladığınız kek parçaları ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

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