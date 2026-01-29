İstanbul'da 5 gündür kayıp: 25 yaşındaki Deniz İbişler aranıyor

Aile ve emniyet eşgüdümlü arama yürütüyor

Eyüpsultan’da yaşayan, İstanbul’da üniversite eğitimi gören 25 yaşındaki Deniz İbişler, 24 Ocak Cumartesi akşamı babasıyla görüştükten sonra haber alınamıyor. Babası Yüksel İbişler, oğlunun bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

İbişler, oğlunun yurt dışından döndükten sonra gergin olduğunu söyledi ve durumu şu sözlerle anlattı:

"Yazın yurt dışına çalışmaya gitti oradan gergin geldi. Umduğu kalite de bir iş ve kazanç orada yapamadı. Oradan gergin geldi. Okulunu uzatmış olmaktan dolayı da canı sıkkındı"

Olayın gelişimiyle ilgili bilgiler şu şekilde: 24 Ocak akşamı Deniz İbişler, babasıyla konuştuktan sonra telefonunu kapattı. Arkadaşıyla Koşuyolu, Kadıköy’de buluşup metrobüsle Şişli-Mecidiyeköy’e geldi. Eve gitmek için metroya bindiği, daha sonra metro istasyonundan ayrıldığı öğrenildi. Baba İbişler, oğlunun WhatsApp geçmişinde son görülme zamanının 18.00 olduğunu aktardı.

Oğlunun arkadaşının ifadesine göre durum şu şekilde kaydedildi:

"Oğlum 24 Ocak cumartesi akşam saat 18.00 -19.00 sıralarında Koşuyolu’nda arkadaşıyla buluşmuş, birkaç saat vakit geçirmişler. Saat 22.30 - 23.00 sıralarında arkadaşı onu Acıbadem metrobüs durağına bırakmış. Arkadaşının ifadesi birkaç gündür uykusuzmuş, dikkati dağınıkmış biraz oryantasyonda sıkıntı var olabilir söyledi. Metrobüse binmiş Mecidiyeköy’de aktarma yapması gerekiyor evine ulaşabilmek için. M7 metrosuna Yıldız - Mahmutbey Metro istasyonuna girdiği metro saatine 28 dakika falan vakit olduğu için beklemek istemeyip geri çıktığını biliyoruz"

Arama ve soruşturma çalışmaları aile ve emniyet tarafından koordineli sürdürülüyor. Baba İbişler, teknik takibin devam ettiğini ve hem İstanbul hem Ankara ekiplerinin eşgüdümlü iz takibi yaptığını aktardı:

"Muhtemelen canı sıkıldı, beklemek istemedi geri çıktığını biliyoruz. Metrobüs istasyonundan çıkış bilgisi ile ulaşabildik ondan başka henüz bir bilgi yok. Emniyet teşkilatımızın tüm birimleri İstanbul ve Ankara eşgüdümlü iz takibindeler, teknik takip yapıyorlar. İnşallah akıbet bilgisine ulaşacağız. En kısa zamanda yine bulunduğu oturduğu ilçe dolayısıyla Gaziosmanpaşa Adliyesi’nin değerli savcıları da çok duyarlı bir şekilde konuya eğildiler, tutanakları düzenlediler, kayıp bildirimlerini yaptılar. Alibeyköy karakolumuz başvuruyu o almıştı onlar da bizi yönlendirdiler ve hala da desteklemeye devam ediyorlar, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Şu ana kadar en azından hani açıklanabilir düzeyde bir teknik bilgiye ulaşılmış değil"

Baba İbişler, akşam saatlerinde oğluna ulaşamayınca sosyal medya ve telefon üzerinden, arkadaşlarına ve yakın çevreye haber vererek arama başlattıklarını bildirdi:

"Evine gitmediğini biliyoruz, ben o gece saat 22.00 sularında kendisine ulaşamayınca sosyal medyasından ve telefonundan merak ettim, arkadaşlarına arattırdım. Ben de aramaya çalıştım, telefonu da kapanmış. Saat 00.00 arasında telefonu da kapanmış, evine doğru belediye otobüsü güzergahını kullanarak, daha önce birkaç kere güzel havalarda yürüdüğünü biliyoruz. O güzergahı biz şimdi kendi kişisel çabalarımızla kardeşim ve yeğenim baştan aşağı yürüyerek kontrol yapıyorlar. İş yerlerinden bilgi sormaya şahit arıyorlar dediğim gibi işte Esenler Otogarı‘ndan bir ihbar geldi. Oradaki Çığırtkanlardan biri ben bu çocuğu gördüm, onunla temas kurmaya çalışıyoruz"

Babası, ayrıca Üsküdar Postanesi ve diğer bölge bildirimleri dahil farklı ihbarların ulaştığını, ancak henüz somut bir bilgi elde edilemediğini ifade etti ve tekrar düşüncelerini paylaştı:

"Üsküdar Postanesinde dün gece 00.30 sıralarında benzer bir eşkalde birinin görüldüğü bilgisi ulaştı. Az önce onu sorgulamaya çalışacağız ama somut herhangi bir bilgi yok. Yazın yurt dışına çalışmaya gitti oradan gergin geldi. Umduğu kalite de bir iş ve kazanç orada yapamadı. Oradan gergin geldi. Okulunu uzatmış olmaktan dolayı da canı sıkkındı. Son birkaç günde epey uykusuzluk çektiği o akşam buluştuğu arkadaşı bize Deniz’in uykusuz, dikkatinin dağınık olduğunu söyledi. Bunlardan olabiliri oryantasyonu bozulmuş olabilir. Allah korusun birileriyle kötü birilerine denk gelmiş olabilir, her ihtimali değerlendiriyoruz, yetkililerimizde değerlendiriyor. Bildiğimiz arkadaş çevreleri, onların ortaokuldan başlayarak lise, üniversite arkadaşları, kuzeni, ev arkadaşıydı, aile çevremiz hep teyakkuzda herkes birbirini haberdar ediyor. Dolayısıyla onlara ulaşan bir şey yok. Bizim bilmediğimiz arkadaşlarının da bilmediği bir arkadaşı, dostu olabilir. Ona bu konuda yardımcı olan belki kafa dinlemek için bir yerlere çekilmiştir. İnşallah öyledir"

Yetkililer ve aile, Deniz İbişler’e ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Herhangi bir bilgiye ulaşanların yetkililere veya ailenin belirttiği mercilere bildirimde bulunması isteniyor.

