İstanbul'da Barajlar Yüzde 27.14 ile Son 10 Yılın En Düşüğü

İstanbul’da kar yağışı baraj doluluklarını hafif artırdı; oran yüzde 27.14 ile son 10 yılın en düşük seviyesi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:35
İstanbul’da etkili olan kar yağışı ve zaman zaman görülen yağmur, barajlardaki su seviyesini bir nebze artırdı. Ancak İSKİ verilerine göre, kentteki barajlardaki doluluk oranı %27.14 olarak kaydedildi ve bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi olarak dikkat çekti.

Soğuk hava koşulları ve yağışlara bağlı olarak son iki haftada barajlardaki doluluk oranlarında bir yükseliş izleniyor. Yine İSKİ verileri, barajlar arasında en yüksek doluluk oranının Elmalı Barajı'nda %80.55, en düşük doluluk oranının ise Kazandere'de %4.84 olduğunu gösteriyor.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranları

Ömerli: %39.17

Darlık: %45.77

Elmalı: %80.55

Terkos: %16.79

Alibey: %22.02

Büyükçekmece: %18.62

Sazlıdere: %16.29

Istrancalar: %38.3

Kazandere: %4.84

Pabuçdere: %7.55

