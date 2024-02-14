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İstanbul’da yarın için alarm verildi! AFAD telefonlara SMS atıyor! 39 ilçeyi birden vuracak

İstanbul, 15 Şubat Perşembe günü yağmura teslim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre, şehrin her yerinde yağışlar görülecek. Yağışlar gün içinde aralıklarla şiddetlenecek. 15 Şubat 2024 İstanbul hava durumu tahmini şöyle…

Yayın Tarihi: 14.02.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 17:40
İstanbul’da yarın için alarm verildi! AFAD telefonlara SMS atıyor! 39 ilçeyi birden vuracak

İstanbul, kışın soğuk ve yağmurlu günlerini yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre, 15 Şubat 2024’te şehirde hava sıcaklıkları düşecek ve yağışlar artacak. İstanbul’un her yerinde görülecek yağışlar, günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkileyebilir.

hava-durumu

SOĞUK HAVA UYARISI 

Şehrin farklı yerlerinde en düşük sıcaklıklar 5 dereceye kadar gerilerken, en yüksek sıcaklıklar ise 11 dereceyi bulabilecek. Beşiktaş, Büyükçekmece ve Silivri gibi bölgelerde en düşük sıcaklık 5 derece olarak öngörülüyor. Yağışlı havanın hakim olacağı bu günlerde, vatandaşların sağlık ve ısınma konusunda tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

Yağışların en çok etkileyeceği bölgeler ise Kartal ve Maltepe; bu bölgelerde sıcaklıkların 11 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Ancak yağışlı hava, tüm İstanbul’da ulaşımı ve dışarıda vakit geçirmeyi zorlaştırabilir.

İBB HAZIRLIKLI 

hava-durumu

Yağmurlu havanın neden olabileceği su baskını ve sel tehlikesine karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar önlem aldıklarını duyururken, vatandaşların da olumsuz hava şartlarına karşı hazırlıklı olmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde işe ve okula gidiş gelişlerde trafik sıkışıklığının, yağışlı hava yüzünden daha da artabileceği öngörülüyor. Sürücülerin daha dikkatli olmaları ve mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmaları öneriliyor.

HAVA SICAKLIKLARI VE YAĞIŞ:

hava-durumu

En düşük sıcaklıklar 5 dereceye kadar inebilir. En yüksek sıcaklıklar 11 dereceyi aşmayacak. Beşiktaş, Büyükçekmece ve Silivri gibi bölgelerde en düşük sıcaklık 5 derece olacak. Yağışın en çok görüleceği bölgeler Kartal ve Maltepe. Yağış tüm İstanbul’da ulaşımı ve dışarıda geçirilecek zamanları zorlaştırabilir.

İLÇE İLÇE HAVA DURUMU:

• Adalar: En düşük 6, en yüksek 11 derece, yağmurlu.

• Arnavutköy: En düşük 6, en yüksek 7 derece, yağmurlu.

• Ataşehir: En düşük 7, en yüksek 9 derece, yağmurlu.

• Avcılar: En düşük 6, en yüksek 8 derece, yağmurlu.

• Bağcılar: En düşük 6, en yüksek 8 derece, yağmurlu.

• Bahçelievler: En düşük 6, en yüksek 9 derece, yağmurlu.

• Bakırköy: En düşük 6, en yüksek 9 derece, yağmurlu.

• Başakşehir: En düşük 6, en yüksek 8 derece, yağmurlu.

• Bayrampaşa: En düşük 6, en yüksek 8 derece, yağmurlu.

• Beşiktaş: En düşük 5, en yüksek 9 derece, yağmurlu.

• Beykoz: En düşük 7, en yüksek 9 derece, yağmurlu.

• Beylikdüzü: En düşük 7, en yüksek 8 derece, yağmurlu.

• Beyoğlu: En düşük 7, en yüksek 9 derece, yağmurlu.

• Büyükçekmece: En düşük 5, en yüksek 9 derece, yağmurlu.

• Çatalca: En düşük 6, en yüksek 6 derece, yağmurlu.

• Çekmeköy: En düşük 5, en yüksek 8 derece, yağmurlu.

• Esenler: En düşük 6, en yüksek 8 derece, yağmurlu.

• Esenyurt: En düşük 6, en yüksek 8 derece, yağmurlu.

• Eyüpsultan: En düşük 6, en yüksek 8 derece, yağmurlu.

• Fatih: En düşük 7, en yüksek 8 derece, yağmurlu.

• Gaziosmanpaşa: En düşük 6, en yüksek 8 derece, yağmurlu.

• Güngören: En düşük 6, en yüksek 9 derece, yağmurlu.

• Kadıköy: En düşük 7, en yüksek 9 derece, yağmurlu.

• Kağıthane: En düşük 7, en yüksek 9 derece, yağmurlu.

• Kartal: En düşük 8, en yüksek 11 derece, yağmurlu.

• Küçükçekmece: En düşük 7, en yüksek 8 derece, yağmurlu.

• Maltepe: En düşük 7, en yüksek 11 derece, yağmurlu.

• Pendik: En düşük 8, en yüksek 10 derece, yağmurlu.

• Sancaktepe: En düşük 6, en yüksek 8 derece, yağmurlu.

• Sarıyer: En düşük 7, en yüksek 8 derece, yağmurlu.

• Silivri: En düşük 5, en yüksek 7 derece, yağmurlu.

• Sultanbeyli: En düşük 6, en yüksek 8 derece, yağmurlu.

• Sultangazi: En düşük 6, en yüksek 8 derece, yağmurlu.

• Şile: En düşük 6, en yüksek 9 derece, yağmurlu.

• Şişli: En düşük 7, en yüksek 9 derece, yağmurlu.

• Tuzla: En düşük 7, en yüksek 10 derece, yağmurlu.

• Ümraniye: En düşük 6, en yüksek 7 derece, yağmurlu.

• Üsküdar: En düşük 6, en yüksek 8 derece, yağmurlu.

• Zeytinburnu: En düşük 6, en yüksek 9 derece, yağmurlu.

Meteoroloji uzmanları, yağışların şehir genelinde aralıklarla devam edeceğini ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtiyor. İstanbulluların, hava durumu tahminlerini yakından takip etmeleri ve olası ani sıcaklık düşüşleri ile yağışlara karşı tedbirli olmaları gerekiyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, güncel hava durumu tahminleri ve alınan önlemler hakkında detaylı bilgiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirler.

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