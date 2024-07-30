İstanbul'da yaşayana yüksek maaşlı iş fırsatı! KİTAŞ personel alım ilanını az önce duyurdu

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (KİTAŞ), iki farklı alanda işçi alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları, tarihleri ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgi.





-Başvurular, 01.08.2024 – 08.08.2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Başvurular yalnızca elektronik posta aracılığıyla kabul edilecektir. Başvuru adresi: [email protected]



Başvurular, KİTAŞ Genel Müdürlüğü Binası, İstanbul Küçükçekmece adresinde değerlendirilecektir. Geri bildirimler e-posta veya telefon yoluyla yapılacaktır.



GEREKLİ EVRAKLAR

Başvuru için gerekli evraklar şunlardır:

Kimlik fotokopisi

Diploma

İkametgah belgesi

Hijyen eğitim sertifikası

Askerlik durum belgesi

Eksik evrakla başvuran adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir. Evrakların eksiksiz ve doğru bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

İŞ POZİSYONU VE ÇALIŞMA ŞARTLARI

İş Pozisyonu: Servis Komisi

Çalışma Yeri: Servis Komisi pozisyonunda çalışacak olan aday, görev yaptığı mekanı servis için hazır hale getirecek.

Görev Tanımı: Yemek ya da içecek menüsünü müşteriye vererek, onların tercihlerine yardımcı olacak. Müşterileri karşılayacak, oturacakları yere yönlendirecek, kibar ve güler yüzlü bir şekilde hizmet verecek. Boş tabak ve bardakları toplayarak, hijyen şartlarına dikkat edecek.

Çalışma Süresi: Belirsiz süreli ve tam zamanlı

Çalışma Saati: Normal ve vardiyalı çalışma koşulları esas alınacaktır.

Engel Durumu: Engelli olmamak

Çalışma Adresi: Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. (Küçükçekmece Belediyesi)

BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuruda bulunacak adayların taşıması gereken şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak

Askerlik ile ilişiği bulunmamak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak

Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak

En az ilkokul mezunu olmak

İstanbul ili sınırları içerisinde ikamet etmek

Başvurular sadece e-posta adresi üzerinden yapılmalıdır. Telefon veya şahsen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru için gerekli evrakların eksiksiz olarak e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

GÖRÜŞME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvuru yapan adaylar arasından uygun görülenler, görüşmeye davet edilecektir. Görüşme tarih ve saatleri adaylara e-posta veya telefon aracılığıyla bildirilecektir. Görüşmeye çağrılan adayların gerekli evrakları yanlarında getirmeleri zorunludur.

KİTAŞ, başvuru ve değerlendirme sürecinde adil ve şeffaf bir politika izlemeyi taahhüt eder. İlgilenen adayların başvurularını zamanında ve eksiksiz olarak yapmaları önemle rica olunur.