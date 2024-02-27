İstanbul'da yaşayanlara iş fırsatı! Belediye yüksek maaşla personel alım ilanı açtı

Beylikdüzü Belediyesi’nden İstihdam Fırsatı: Çeşitli Pozisyonlarda 40 Personel Alınacak!

Beylikdüzü Belediyesi, şehrin dinamizmini ve hizmet kalitesini artırmak adına çeşitli kadrolarda personel alımı gerçekleştirecek. Açık pozisyonlar arasında kreş öğretmenleri, beden işçileri, ağır vasıta şoförleri ve süpürgeciler bulunuyor. Eğer siz de bu kadrolarda çalışmak istiyorsanız, başvurularınızı 28 Şubat 2024 tarihine kadar tamamlamanız gerekiyor.





Beylikdüzü Belediyesi Personel Alım Yapılacak Kadrolar ve Başvuru Şartları:

Pozisyonlar:

Kreş Öğretmeni (10 kişi)

Beden İşçisi (Genel) (10 kişi)

Ağır Vasıta Şoförü (10 kişi)

Süpürgeci (10 kişi)

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2024

Başvuru Şartları: İlgili pozisyonlar için gerekli eğitim, deneyim ve sertifikalara sahip olmak.

















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