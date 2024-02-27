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İstanbul'da yaşayanlara iş fırsatı! Belediye yüksek maaşla personel alım ilanı açtı

İstanbul’un gelişen ilçelerinden Beylikdüzü’nde yaşayanlar için heyecan verici bir haberimiz var. Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş., farklı alanlarda görev yapacak 40 yeni personel arıyor. İşte bu büyük fırsatın detayları:

Yayın Tarihi: 27.02.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 11:54
İstanbul'da yaşayanlara iş fırsatı! Belediye yüksek maaşla personel alım ilanı açtı

Beylikdüzü Belediyesi’nden İstihdam Fırsatı: Çeşitli Pozisyonlarda 40 Personel Alınacak!

Beylikdüzü Belediyesi, şehrin dinamizmini ve hizmet kalitesini artırmak adına çeşitli kadrolarda personel alımı gerçekleştirecek. Açık pozisyonlar arasında kreş öğretmenleri, beden işçileri, ağır vasıta şoförleri ve süpürgeciler bulunuyor. Eğer siz de bu kadrolarda çalışmak istiyorsanız, başvurularınızı 28 Şubat 2024 tarihine kadar tamamlamanız gerekiyor.

personel alımı

Beylikdüzü Belediyesi Personel Alım Yapılacak Kadrolar ve Başvuru Şartları:

Pozisyonlar:

Kreş Öğretmeni (10 kişi)

Beden İşçisi (Genel) (10 kişi)

Ağır Vasıta Şoförü (10 kişi)

Süpürgeci (10 kişi)

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2024

Başvuru Şartları: İlgili pozisyonlar için gerekli eğitim, deneyim ve sertifikalara sahip olmak.

personel alımı

personel alımı

personel alımı

personel alımı

 

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