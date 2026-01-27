İstanbul’dan Sivas’a Akın: Sivaslılar Köylerde Kar Tatilini Kutladı

İstanbul'da yaşayan Sivaslılar sömestir tatilinde Koyulhisar'ın İkizyaka ve Gölcük köylerini tercih etti; halaylar, davul-zurna ve tahta kızaklarla kar keyfi yaşandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:40
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:43
İstanbul’dan Sivas’a Akın: Sivaslılar Köylerde Kar Tatilini Kutladı

İstanbul’dan Sivas’a Akın: Sivaslılar Köylerde Kar Tatilini Kutladı

İstanbul’da yaşayan Sivaslılar, sömestir tatilini memleket köylerinde geçirerek karın tadını çıkardı. Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı İkizyaka ve Gölcük köyleri, İstanbul’dan gelen tatilcilerle canlı görüntülere sahne oldu.

İkizyaka’da halay ve müzikli kar karşılaması

Kar yağışına hasret kalan vatandaşlar İkizyaka köyünde davul ve zurna eşliğinde yöresel halaylar çekerek karı birlikte karşıladı. Kutlama havasındaki etkinliklerde köylüler ve memleketine gelenler doyasıya eğlendi.

Gölcük’te tahta kızaklarla nostaljik eğlence

Gölcük köyüne gidenler ise karı tahta kızaklarla değerlendirdi. Köyün sokaklarında kayan genç, yaşlı, kadın ve erkekler yaklaşık 100 metre boyunca kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Katılımcılar, kızak etkinliğinin kendilerine çocukluk anılarını hatırlattığını dile getirdi.

Bu etkinlikler, sömestir tatilini memleketlerinde geçiren Sivaslıların birlik ve neşeyle kar keyfini paylaştığını gösterdi.

