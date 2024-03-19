İstanbullulara az önce duyuru geldi! Bu tarihte tamamen kesilip böyle devam edecek

İstanbul'da yerel bahar sağanakları devam ederken, şehir sakinleri güneşli bir günün ardından ansızın yağışlı havalarla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşıyorlar.

Ancak, meteorolojik kaynaklardan gelen flaş bir tarih, İstanbul için umut verici bir haber niteliği taşıyor. Bu tarihe göre, İstanbul'da hava durumu yeniden düzelmeye başlayacak ve sağanaklara bir süre ara verilecek.

Özellikle pazartesi günü, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızı bambaşka bir hava karşılayacak. Meteoroloji kaynakları, pazartesi günü için daha sıcak bir hava öngörüyor. Bu haber, İstanbul'da yaşayanları umutlandırırken, güneşli günlerin geri dönüşünü heyecanla bekletiyor.