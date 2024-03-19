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İstanbullulara az önce duyuru geldi! Bu tarihte tamamen kesilip böyle devam edecek

Meteorolojik kaynaklar, İstanbul hakkında beklenmedik bir tarih verdi. Bu gelişme, şehir sakinlerinin dikkatini çekti ve merak uyandırdı. Flaş tarih, İstanbul'un hava durumu sistemleriyle ilgili belirsizliği sona erdirecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 19.03.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 10:15
İstanbullulara az önce duyuru geldi! Bu tarihte tamamen kesilip böyle devam edecek

İstanbul'da yerel bahar sağanakları devam ederken, şehir sakinleri güneşli bir günün ardından ansızın yağışlı havalarla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşıyorlar.

Ancak, meteorolojik kaynaklardan gelen flaş bir tarih, İstanbul için umut verici bir haber niteliği taşıyor. Bu tarihe göre, İstanbul'da hava durumu yeniden düzelmeye başlayacak ve sağanaklara bir süre ara verilecek.

Özellikle pazartesi günü, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızı bambaşka bir hava karşılayacak. Meteoroloji kaynakları, pazartesi günü için daha sıcak bir hava öngörüyor. Bu haber, İstanbul'da yaşayanları umutlandırırken, güneşli günlerin geri dönüşünü heyecanla bekletiyor.

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