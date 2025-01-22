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İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Kahramanmaraş depreminin ardından İstanbullulara kentsel dönüşüm desteği olarak toplam 1 milyon 400 bin TL hibe ve kredi verilecek.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:52
İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

İstanbullulara Gece Müjdesi!

Kahramanmaraş depremi sonrası kentsel dönüşüme hız kazandıran devlet, artık evini kentsel dönüşüme veren ailelere büyük destek sağlamaya hazırlanıyor. Özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlar için büyük önem taşıyan bu süreçte sunulan destekler, ev sahiplerine önemli kolaylıklar sağlayacak. 2024 yılı itibarıyla güncellenen şartlar ve kampanyanın detayları İstanbulluları yakından ilgilendiriyor.

Yarısı Bizden Kampanyası Güncellendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyası, riskli yapı stokunun yenilenmesi hedefiyle önemli bir projedir. Bu kapsamda, evlerini yenilemek isteyen vatandaşlara büyük miktarda hibe ve kredi desteği sağlanmakta, depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları oluşturulmaktadır.

İstanbulluya Dev Destek

Bakanlık, hak sahiplerine her konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi sunarak toplamda 1 milyon 400 bin TL'lik bir destek sağlıyor. Ayrıca, her bir konut için toplamda 1 milyon 400 bin TL kredi imkanı da bulunmaktadır. İstanbul'un 39 ilçesindeki riskli yapı sahiplerinin "Yarısı Bizden" kampanyasından yararlanabileceği belirtilirken, yapının riskli olup olmadığı lisanslı kuruluşlar tarafından yapılacak tespitlerle belirlenecektir.

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Dükkan sahipleri için ise 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi desteği sağlanacak, diğer dükkanlar için ise toplamda 700 bin TL kredi desteği verilecektir. Yeni yapının, eski yapının bir buçuk katını geçmemesi şartı bulunmaktadır. Hibe ve kredi ödemeleri, inşaat ruhsatının alındığı tarihten 2 yıl sonra başlayacak ve kredilerin vadesi 10 yıla kadar uzanabilecektir. İlk 2 yıl boyunca herhangi bir ödeme talep edilmeyecek.

Kiracılara Tahliye Desteği

Ek olarak, kiracıları da önemseyen bir açıklama yapıldı. Taşınmazı kullanan kiracıya, bir kereye mahsus 100 bin TL taşınma desteği ödenecek. Bu sayede kentsel dönüşüm sürecinde kiracıların mağduriyet yaşamaması hedefleniyor.

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