İzlanda’dan gelen misafir! Şubat sonunda Türkiye’yi eve mahsur edecek…

Türkiye, İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya! Şubat sonunda ülkenin geniş bir bölümü karla örtülecek. İzlanda'dan hareket eden alçak basınç sistemi, Orta Akdeniz üzerinden Türkiye'ye ilerliyor. Çarşamba gününden itibaren Trakya, Marmara, Ege, İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışlar, Ege ve Akdeniz kıyılarında sağanak yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yoğun kar yağışları görülecek.