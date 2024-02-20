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İzlanda’dan gelen misafir! Şubat sonunda Türkiye’yi eve mahsur edecek…

Türkiye, İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya! Şubat sonunda ülkenin geniş bir bölümü karla örtülecek. İzlanda'dan hareket eden alçak basınç sistemi, Orta Akdeniz üzerinden Türkiye'ye ilerliyor. Çarşamba gününden itibaren Trakya, Marmara, Ege, İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışlar, Ege ve Akdeniz kıyılarında sağanak yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yoğun kar yağışları görülecek.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 16:43
İzlanda’dan gelen misafir! Şubat sonunda Türkiye’yi eve mahsur edecek…

Türkiye’nin Hava Durumu: Şubat Sonu Yağış Beklentisi

Uzun süredir kurak bir dönem geçiren Türkiye, Şubat ayının son günlerinde yağışlı bir havanın etkisine girecek. Meteoroloji uzmanları, yağışların ne zaman başlayacağı konusunda uyarıyor.

hava-durumu

YAĞIŞLARIN SEYRİ VE ETKİ ALANI

İzlanda üzerinden gelecek olan alçak basınç sistemi, Orta Akdeniz havzasında etkili olacak ve Türkiye’nin batı bölgelerinde yağışlara yol açacak. Şubat ayının son 10 günü, yağışların tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor.

hava-durumu

Şubat ayının son günleri Türkiye’de nasıl geçecek? Yağışlı hava bekleniyor.

Türkiye’de yağış ne zaman başlayacak? Meteoroloji uzmanları, Şubat ayının son günlerinde yağış olacağını belirtiyor.

İzlanda kökenli alçak basınç sistemi Türkiye’ye ne zaman ulaşacak? Şubat ayının son 10 gününde etkili olması bekleniyor.

hava-durumu

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