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İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İzmir Selçuk Belediyesi, emekli ve öğrencilere yönelik yüzde 20 indirim uygulaması başlattı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 19:53
İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İzmir Selçuk'ta Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği

İzmir'in gözbebeği Selçuk, emeklilere ve öğrencilere sunduğu yeni indirim uygulamasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in liderliğinde hayata geçirilen bu proje, iki önemli kesimin yaşam standartlarını artırmayı hedefliyor.

SELÇUK BELEDİYESİ’NDEN DEV DESTEK

Günümüz zorlu ekonomik koşullarında, özellikle emekli ve öğrenci kesimlerin yaşadığı sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla hareket eden Selçuk Belediyesi, yeni bir destek programını devreye alıyor. Belediye işletmelerinde uygulanan yüzde 20 indirim ile bu kesimlerin sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılımını teşvik etmek hedefleniyor.

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Selçuk Belediyesi, iki farklı mekanında, emekliler ve öğrencilere yönelik ayrı indirim uygulamaları başlatmıştır. Yarıyıl tatiline giren öğrencilerin keyifli zaman geçirmesi için Ferahlı Kafe'de alkol hariç tüm ürünlerde yüzde 20 indirim uygulanacak. Aynı zamanda, Carpouza Cafe'de de emekli vatandaşlar için alkol hariç tüm ürünlerde aynı indirim fırsatı sunulacak.

Başkan'ın Açıklamaları

Emekli ve öğrencilere sağlanan destekle ilgili açıklama yapan Başkan Sengel; "Belediye işletmelerimizden emeklilerimizin ve öğrencilerimizin daha avantajlı bir şekilde yararlanmasını istiyoruz. Şimdi yarıyıl tatili geldi, öğrencilerimize küçük bir indirim yapalım dedik. Ferahlı Kafe’de öğrencilerimize yarıyıl tatili boyunca yüzde 20 indirim uygulama kararı aldık. Diğer yandan Carpouza Cafe’de emekli vatandaşlarımız için yine yüzde 20 indirim uygulaması başlattık. Diliyoruz ki; öğrencilerimiz güzel bir tatil geçirir, emeklilerimize de yeni bir sosyalleşme olanağı sağlanır" şeklinde ifade etti.

İndirim Uygulama Noktaları

  • Ferahlı Kafe: Yarıyıl tatili süresince öğrenciler için alkol hariç tüm ürünlerde yüzde 20 indirim.
  • Carpouza Cafe: Sürekli olarak emekli vatandaşlar için alkol hariç tüm ürünlerde yüzde 20 indirim.

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