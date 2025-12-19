DOLAR
İzmir'de Yaban Domuzları Sokaklara İndi: Balçova, Narlıdere, Bornova'da Korku

İzmir'in Balçova, Narlıdere ve Bornova ilçelerinde sürü halinde sokaklara inen yaban domuzları, gece vakti vatandaşları tedirgin etti; kalıcı önlem çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 10:52
Gece saatlerinde yerleşim yerlerine inen domuz sürüleri, vatandaşlarda endişe ve tedirginlik yarattı

İzmir'in Balçova, Narlıdere ve Bornova ilçelerinde sürü halinde kent merkezlerine inen yaban domuzları, cadde ve sokaklarda görüldü. Kent sakinleri, hayvanların dev cüsseleriyle dolaşmasının yarattığı tehlike ve tedirginlikten söz ediyor.

Dün gece geç saatlerde Balçova sokaklarına inen domuz sürüleri, çöp konteynerleri çevresinde yiyecek ararken ve trafikte ilerlerken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sürü halinde dolaşan hayvanlar, yoldaki araç ve yayalara aldırış etmeden hareket etti; bazı İzmirliler o anları kaçmak yerine cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kentin farklı noktalarında gündüzleri sokak hayvanları, geceleri ise sayısı artan yaban domuzları nedeniyle yaşayanlar rahatsız. Mahalle sakinleri, geceleri dışarı çıkmaktan korktuklarını belirterek yetkililere kalıcı ve somut tedbir çağrısında bulundu.

Bazı vatandaşlar, şehir merkezinin domuzların doğal yaşam alanına dönüşmesinde etkili olabilecek faktörler olarak kaldırımlara bırakılan kedi ve köpek mamalarını işaret ediyor. Yetkililerden beklenti, hem halk güvenliğini sağlamak hem de vahşi yaşam ile kent yaşamı arasındaki çakışmaya yönelik çözüm üretmek yönünde.

Vatandaşların dile getirdiği talepler arasında acil önlem, düzenli denetim ve insan-hayvan çatışmasını önleyecek planların hayata geçirilmesi yer alıyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

