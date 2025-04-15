İzmir'deki Kıllıoğlu Hamamı'nın Restorasyonu Yeniden Başlıyor

İzmir'deki Tarihi Kıllıoğlu Hamamı'nın Restorasyonu Yeniden Başladı

İzmir'in Konak ilçesinde yer alan Kıllıoğlu Hamamı'nın restorasyon çalışmaları, 2021 yılında tarihi buluntuların keşfi nedeniyle ara verilmesinin ardından yeniden hayata geçiriliyor.

Revize Edilen Proje Yeniden Onaylandı

Konak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, restorasyon projesi arkeolojik bulgular ışığında revize edilmiş olup, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Proje için İzmir Valiliği'nden yüzde 70 oranında katkı sağlandı.

Restorasyon Çalışmalarında Sona Yaklaşılıyor

Açılan ihalenin ardından yüklenici firmaya teslim edilen hamamda derz söküm ve yapımı ile enjeksiyon ve sıva işlemleri devam ediyor. Kıllıoğlu Hamamı'nın restorasyonunun Temmuz ayında tamamlanması planlanıyor.

Maliyet ve Amaç

Restorasyon sözleşme bedeli 2 milyon 994 bin 629 lira olarak belirlenmiş olup, projeyle birlikte hamamın özgün mimarisi korunarak geleceğe taşınması amaçlanıyor.

İzmir'in Konak ilçesindeki Kıllıoğlu Hamamı'nda 2021 yılındaki restorasyon sırasında tarihi buluntulara rastlanması nedeniyle ara verilen çalışmalara yeniden başlandı. Hamamda derz söküm ve yapımı, enjeksiyon ile sıva işlemleri sürüyor.

İzmir'in Konak ilçesindeki Kıllıoğlu Hamamı'nda 2021 yılındaki restorasyon sırasında tarihi buluntulara rastlanması nedeniyle ara verilen çalışmalara yeniden başlandı. Hamamda derz söküm ve yapımı, enjeksiyon ile sıva işlemleri sürüyor.