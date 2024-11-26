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İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden Mozart'ın Figaro'su

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Mozart'ın ünlü eseri 'Figaro'nun Düğünü'nü 28 Kasım'da sahneleyecek.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 16:57
İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden Mozart'ın Figaro'su

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden Muhteşem Bir Performans

Wolfgang Amadeus Mozart'ın en popüler operalarından biri olan "Figaro'nun Düğünü", İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) tarafından sahneye konulacak. Eser, 28 Kasım'da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kostümlü Provalar Başladı

Opera için gerçekleştirilen kostümlü provalar sırasında, rejisör Yiğit Günsoy, eserin tüm detaylarına büyük bir özen gösterdiklerini ifade etti. Günsoy, seyircilerin beğenisini kazanacak bir yapım ortaya koyma hedefinde olduklarını belirtti.

Fransız Devrimi'ne Selam

Günsoy, "Figaro'nun Düğünü", Pierre Beaumarchais'in tiyatro oyunundan esinlenmekte olduğunu vurguladı ve bu oyunun Fransız Devrimi'ne zemin hazırladığını ekledi. "Birinci perdede, kontun peruğunun olduğu başlığı bir cetvele geçirerek Fransız Devrimi'ne bir gönderme yaptık" diyen Günsoy, eserin sahne üzerindeki sembollerinin altını çizdi.

Biletler Tükendi!

Dönemine uygun dekor ve kostüm tasarımlarıyla dikkat çeken yapımda, ilk dört temsildeki biletlerin tükendiği bildirildi. Seyircinin ilgi göstermesi, ekibi memnun etti.

İtalyanca Orijinal Dil ile Sahnelenecek

İki perdelik bu opera, İtalyanca orijinal dilinde ve Türkçe üst yazıyla sahnelenecek. Mozart'ın başyapıtı olan "Figaro’nun Düğünü", aşk ve sınıf çatışmalarını mizahi bir dille ele alması ile tanınmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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