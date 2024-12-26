İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Çin'e Senfonik Yolculuk

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın Çin Konserleri

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 50'nci yıl sanat sezonunu kutlamak amacıyla Çin'de toplamda 8 konser verecek. Orkestranın yapmış olduğu açıklamaya göre, düzenlenecek bu özel konserler 25 Aralık ile 8 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilecek konser serisi, 27 Aralık'ta Linyi Grand Theater, 28 Aralık'ta Handan Grand Theater, 31 Aralık'ta Yinchuan Ningxia People's Theater, 1 Ocak'ta Beijing Cultural Palace Nationality Theater, 3 Ocak'ta Shangai City Theater, 4 Ocak'ta Gulangyu Concert Hall, 5 Ocak'ta Jiangxi Art Center ve 7 Ocak'ta ise Liuzhou Art Center'da sahne alacak. Tüm konserler saat 19.30'da başlayacak.

Şef Miran Vaupotic Yönetiminde Performans

Konserler, çağdaş müzik eserleri ile dikkat çeken ve dünya çapında tanınan Miran Vaupotic tarafından yönetilecek. Konserlerde Can Çakmur, piyano solisti olarak sahne alacak.

Eşsiz Eserler Dinleyicileri Bekliyor

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın gerçekleştireceği bu konserlerde, Rahmaninov'un "Paganini" varyasyonları, Çaykovski'nin "Kuğu Gölü" balesi ve Strauss valsleri gibi eşsiz müzik eserleri yer alacak. Türkiye'nin müziğini bu kez uluslararası sahnede temsil edecek olan orkestra, dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.