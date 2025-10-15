İzmir Devlet Türk Dünyası Topluluğu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri

İzmir Devlet Türk Dünyası Topluluğu'ndan 29 Ekim Özel Konseri

Cumhuriyet'in 102. yılına özel gala, 2025-2026 sezonunun açılışı oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri' ile 2025-2026 sezonunun ilk konserini gerçekleştirdi.

Etkinlik, Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda, Cumhuriyet'in 102. yılı anısına düzenlendi. Sahneye çıkan topluluğu, sanat yönetmeni Şavk Eryürek yönetti.

Konserde, Türk Dünyası coğrafyası ve Anadolu repertuvarına ait geleneksel müzik ve danslar izleyiciyle buluştu. Renkli kostümler ve canlı performanslarla sunulan gösteriler salonu dolduranlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Topluluk, programın sonunda yaptığı sunumla Türk Dünyası'nın ortak ezgilerini ve danslarını hem yurt içinde hem yurt dışında tanıtmayı ve kültür-sanatı geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladığını vurguladı.

