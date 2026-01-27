İzmir'in Susuzluk Planı: Tahtalı, Bulut Tohumlama ve Deniz Suyu Arıtma

Bulut tohumlama gündemde

Uzun süredir kamuoyunda tartışılan bulut tohumlama yöntemi, İZSU'nun değerlendirdiği alternatif uygulamalar arasında bulunuyor. Yöntem, yağış potansiyeli taşıyan bulutlardan düşen yağmur miktarını artırmayı hedefleyen destekleyici bir uygulama olarak ele alınıyor. İZSU tarafından hazırlanan teknik raporlar ve üniversitelerin bilimsel görüşleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletildi; süreç Bakanlıkla eş zamanlı yürütülüyor.

Tahtalı Barajı'nın ölü hacmi acil durumda kullanılacak

İzmir'in en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı'nda, su alma pompalarına uzak olduğu için 'ölü hacim' olarak tanımlanan bölümdeki suyun acil durumlarda sınırlı ve kontrollü biçimde kullanılması planlanıyor. Hazırlık çalışmalarının sürdüğü, yağışlı mevsimde barajda birikecek su miktarına göre sistemin hazır tutulacağı belirtildi. Benzer bir uygulama Gördes Barajı'nda da hayata geçirildi; son yedi ayda ölü hacimden saniyede ortalama 968 litre içme suyu alınarak İzmir’e ulaştırıldı.

Deniz suyu arıtma tesisi için Seferihisar'da yer belirlendi

İZSU'nun orta ve uzun vadeli çözümleri arasında yer alan deniz suyu arıtma tesisi için Seferihisar Ahmetbeyli planlanan lokasyon olarak öne çıkıyor. Tesise ilişkin hazırlık çalışmaları ve ilgili kamu kurumlarından görüş ve izin alınmasına yönelik yazışmalar sürüyor.

Mevcut kaynakları koruma ve tasarruf önlemleri

Tahtalı Barajı'na gelen yıllık su miktarındaki gerileme, kısa vadeli önlemlerin önemini ortaya koyuyor. Baraja gelen su miktarı 2021'de 150 milyon m3 iken, 2022'de 83 milyon m3, 2023'te 47 milyon m3, 2024'te 42 milyon m3, 2025'te ise yalnızca 28 milyon m3 olarak gerçekleşti.

Yeni kaynaklara odaklanmanın yanı sıra mevcut kaynakların korunmasına da önem veren İZSU, altyapı yenileme, aktif kaçak tespiti ve basınç yönetimi çalışmalarının sonucunda İzmir kent merkezinde kayıp-kaçak oranını %27,17’den %24,80’e düşürdü. Bir yıllık süreçte sağlanan %2,37’lik azalma, yaklaşık 5,6 milyon m3 suyun sistemde kalmasını sağladı; bu tasarruf on binlerce hanenin yıllık su ihtiyacına karşılık geliyor.

Kuyular yenilendi, ek su sağlandı

Yer altı su kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla birçok kuyu yenilenip devreye alındı. Göksu, Sarıkız ve Menemen bölgelerinde yenilenen kuyulardan saniyede toplam bin 16 litre su sağlandı. Halkapınar'da yenilenen kuyular ve yeni depo yatırımları ile ise saniyede 375 litre ek kapasite elde edildi. Bu çalışmalarla sisteme kazandırılan ilave su miktarı yaklaşık 7,8 milyon m3e ulaştı.

Güzelhisar ve gece tasarrufları

Aliağa’daki Güzelhisar Barajı için 20 yıldır kullanılmayan isale hattı yenilenip yeni pompalar devreye alınarak barajdan kente saniyede 640 litre su iletilmeye başlandı. Bu miktar İzmir’in günlük su ihtiyacının yaklaşık %8,5ine denk geliyor. Temmuz 2025 itibarıyla barajdan alınan toplam su miktarı 8,4 milyon m3e ulaştı.

Ek olarak gece planlı su kesintileri, park ve bahçe aboneliklerinin iptali ile kademe sisteminin uygulanması sayesinde son 8 ayda toplam 14,2 milyon m3 su tasarrufu sağlandı.

Çok katmanlı stratejiyle su güvenliği hedefleniyor

İZSU'nun kısa, orta ve uzun vadeli önlemleri; tasarruf, mevcut kaynakların verimli kullanımı ve yeni kaynak yatırımlarını bir arada hedefliyor. Tahtalı Barajı'nın ölü hacmi, bulut tohumlama çalışmaları ve Seferihisar'daki deniz suyu arıtma projesi, İzmir'in su arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik çok katmanlı planın temel bileşenleri olarak öne çıkıyor.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KURAKLIK RİSKİNE KARŞI MEVCUT SUYU DAHA VERİMLİ KULLANMANIN YANINDA YENİ KAYNAKLAR OLUŞTURMAK İÇİN DE ÜÇ AŞAMALI BİR PLANI HAYATA GEÇİRİYOR.