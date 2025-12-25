İzmir Kemeraltı'nda Yılbaşı Yoğunluğu: 2026 Hazırlıkları

İzmir’in Tarihi Kemeraltı Çarşısı yeni yıl öncesi alışveriş hareketliliğiyle canlanıyor. Vatandaşlar süsleme malzemeleri, kuruyemiş, hediyelik eşya ve giyim ürünleri almak için çarşıya gelirken, esnaf artan talebi karşılamak üzere mesai yapıyor.

2026 yılına sayılı günler kala ana caddeler ve giriş noktalarında kalabalıklar oluştu. Dükkanlarda yılbaşı ağaçları, süslemeler ve ışıklandırmalar öne çıkarken; dekoratif ürünler, hediyelik eşyalar ve tekstil ürünlerine yoğun ilgi gözlemlendi.

Alışveriş yoğunluğu gıda sektörüne de yansıdı. Özellikle Havra Sokağı ve çevresindeki kuruyemişçi, kahveci ve şekerlemecilerde hareketlilik arttı. Vatandaşlar yılbaşı gecesi için geleneksel ikramlıkları bu dükkanlardan temin ediyor. Çarşı esnafı, Kemeraltı'ndaki bu hareketliliğin 31 Aralık tarihine kadar artarak devam etmesini bekliyor.

Vatandaşlar Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı tercih etti

Yılbaşı hazırlıkları için Tarihi Kemeraltı Çarşısı’na geldiklerini ifade eden Seda Ulu, "Yeni yıl öncesinde hanın güzel ve tarihi atmosferini yaşamak, kahve içmek ve alışveriş yapmak için buraya geldik. Yeni yılı nerede geçireceğimize gelince; evde mi yoksa tatilde mi olacağı konusunda, çalışarak geçireceğiz diyebilirim. Yılbaşı için birbirimize hediyeler aldık; daha çok evdeki eksiklerimizi tamamladık, neye ihtiyacımız varsa onları temin ettik. 2026’nın ülkemiz için barış, huzur ve güzelliklerle, güzel bir enerjiyle gelmesini istiyoruz çünkü hem ülkece hem de dünyaca çok fazla olumsuzluk yaşıyoruz; bu yüzden umutla, daha güzel bir yıl diliyorum" dedi.

Esnaf hareketlilikten memnun

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bir çantacıda satış danışmanlığı yapan Cüneyd Akdoğan, "Yılın son günlerine doğru Kemeraltı’nda kalabalık oldukça arttı ve buna paralel olarak bizde de nakdi bir yükseliş var, bundan memnunuz; Kemeraltı’nın durumu gerçekten çok güzel, ortam cıvıl cıvıl, herkes canlılık içinde. Karşıda yılbaşı için bir stand var ve oradan bayağı yılbaşı malzemesi alıyorlar; yan tarafta ise takı ve aksesuarlar hediyeleşme amacıyla yoğun ilgi görüyor, yahut bizden çanta alıyorlar. Yeni yılda, 2026’da büyüklerime sağlık, küçüklerime sevgi ve selamlarımı iletir, tekrar büyüklerime esenlik dilerim. Yeni yılın herkese mutluluk, huzur, sevgi, saygı ve barış içinde bir yıl olması dileğiyle şimdiden yeni yılınızı kutlarım."

